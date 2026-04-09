包丁いらず、レンジ5分で完成！「アレ」を使った超簡単ズボラ生姜焼き
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう生姜焼きこれでいい。レンジ5分で優勝。隠し味はアレ！」と題した動画を公開しました。生姜をすりおろす手間も、フライパンを洗う手間も不要な、驚きのズボラレシピを紹介しています。
動画で主役となるのは豚切り落とし肉と、隠し味のジンジャエールです。深めの耐熱ガラス容器に豚肉を入れ、片栗粉をなじませた後、醤油とジンジャエールを加える様子が収められています。マシロさんは「生姜は入れません。ジンジャエールに任せます」と説明。ジンジャエールは甘みを加え、お肉を柔らかくしてくれる万能調味料として活躍するとのことです。
調理工程はすべて電子レンジにお任せ。1回目の加熱後、全体を混ぜてお肉をしっかりと調味料に浸すのが美味しく仕上げるポイントです。さらに2回目の加熱を終えると、赤い部分がなくなり火が通ります。カットキャベツを添えれば、あっという間に生姜焼きの完成です。その味わいについて、「しっとりジューシーで柔らかい」「レンジとあの飲料だなんて信じられない美味しさ」と絶賛しています。食後には、余った辛口のジンジャエールを楽しむ姿も収められています。
忙しい日の献立や、なるべく洗い物を減らしたい時に、この画期的なレシピを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・豚切り落とし肉 250g
・片栗粉 小さじ1
・醤油 大さじ2
・ジンジャエール（辛口） 100ml
・カットキャベツ（ミニ） 1袋
［作り方］
1. 深めの耐熱ガラス容器に豚切り落とし肉を入れ、片栗粉を加えて箸でなじませる。
2. 醤油、ジンジャエールを加える。
3. 漬け込みなしで、電子レンジ（500Wで3分40秒、または600Wで3分）で加熱する。
4. 一度取り出し、お肉をしっかり調味料に浸すよう上下を返すように混ぜ合わせる。
5. 再度電子レンジ（500Wで1分50秒、または600Wで1分半）で加熱する。
6. お肉に赤いところがなくなっていればOK。もう一度全体をしっかり混ぜる。（加熱が足りない場合は20秒ずつ追加する）
7. 容器の空いているところにカットキャベツを入れて完成。
動画で主役となるのは豚切り落とし肉と、隠し味のジンジャエールです。深めの耐熱ガラス容器に豚肉を入れ、片栗粉をなじませた後、醤油とジンジャエールを加える様子が収められています。マシロさんは「生姜は入れません。ジンジャエールに任せます」と説明。ジンジャエールは甘みを加え、お肉を柔らかくしてくれる万能調味料として活躍するとのことです。
調理工程はすべて電子レンジにお任せ。1回目の加熱後、全体を混ぜてお肉をしっかりと調味料に浸すのが美味しく仕上げるポイントです。さらに2回目の加熱を終えると、赤い部分がなくなり火が通ります。カットキャベツを添えれば、あっという間に生姜焼きの完成です。その味わいについて、「しっとりジューシーで柔らかい」「レンジとあの飲料だなんて信じられない美味しさ」と絶賛しています。食後には、余った辛口のジンジャエールを楽しむ姿も収められています。
忙しい日の献立や、なるべく洗い物を減らしたい時に、この画期的なレシピを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・豚切り落とし肉 250g
・片栗粉 小さじ1
・醤油 大さじ2
・ジンジャエール（辛口） 100ml
・カットキャベツ（ミニ） 1袋
［作り方］
1. 深めの耐熱ガラス容器に豚切り落とし肉を入れ、片栗粉を加えて箸でなじませる。
2. 醤油、ジンジャエールを加える。
3. 漬け込みなしで、電子レンジ（500Wで3分40秒、または600Wで3分）で加熱する。
4. 一度取り出し、お肉をしっかり調味料に浸すよう上下を返すように混ぜ合わせる。
5. 再度電子レンジ（500Wで1分50秒、または600Wで1分半）で加熱する。
6. お肉に赤いところがなくなっていればOK。もう一度全体をしっかり混ぜる。（加熱が足りない場合は20秒ずつ追加する）
7. 容器の空いているところにカットキャベツを入れて完成。
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