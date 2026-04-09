四輪車と二輪車の利点を融合した法規上の特性

東京都新宿区に拠点を置く株式会社アントレックスは、同社が展開する一人乗りの超小型電動ミニカー「EV-eCo（イーブイ・エコ）」に関し、近年の外部環境の変化に伴い新車のオンライン販売を終了し、現在は在庫を活用したアウトレットモデルの販売に移行したことを発表しました。

当モデルは「自由」と「主体性」をコンセプトに開発され、ユニークなマイクロモビリティとして注目を集めています。

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EV-eCoは、法規上「ミニカー登録」となる車両です。運転には普通自動車免許（AT限定可）が必要ですが、道路交通法上は自動車として扱われるため、ヘルメットの着用義務や二段階右折は求められません。

その一方で、道路運送車両法においては原動機付自転車に準じた扱いとなり、車検や車庫証明が不要（一部地域を除く）という、四輪車と二輪車双方のメリットを享受できる点が大きな特徴となっています。ただし、高速道路および自動車専用道路の走行は認められていません。

ボディサイズは全長2400mm×全幅1125mm×全高1619mmと、軽自動車と比較しても著しくコンパクトな設計です。特に約1.1mというスリムな全幅は、自宅やオフィスのデッドスペースへの駐車を可能にするなど、都市部での運用において高い利便性を発揮します。

対照的に、全高は1600mm以上を確保しており、ミニカーに散見される頭上の圧迫感を排除し、ゆったりとしたドライビングポジションを実現しています。

一人乗りというパーソナルな設計でありながら、乗用車としての快適装備が充実している点もEV-eCoの魅力です。左右両側に大型のドアが備えられており、駐車場の状況に応じてどちらからでもスムーズな乗降が可能です。

室内にはパワーウィンドウが装備されるほか、天井にはポップアップ式のサンルーフも標準で搭載されており、開放感のある爽快なドライブを楽しむことができます。さらに、後方確認をサポートするバックカメラとフロントモニターも標準装備とすることで、雨天時や縦列駐車など視界が制限される場面でも安心感を高めています。実用面では、シート後方に日常の買い物に対応可能なラゲッジスペースが確保されています。

パワートレインは、定格出力0.59kWのモーターと60V58.2Ahのバッテリーで構成され、車両重量わずか310kgの軽量ボディを最高速度50km／hまで軽快に加速させます。

充電に際して特別な設備工事は必要なく、家庭用の100Vコンセントから手軽に充電できる点も、運用面における大きなアドバンテージです。フル充電状態からの連続走行可能距離は約40km（走行環境により変動）となっており、近隣への通勤や買い物といった「ご近所利用」に最適化されたスペックです。

新車時の車両本体価格は64万9000円（消費税込）と、非常にリーズナブルな設定でした。しかしながら、昨今の急速な円安や部品価格、物流コストの高騰といった外部環境の劇的な変化を受け、現在は新車のオンライン販売を終了しています。今後は、既存ユーザーに対するメンテナンスや部品供給といったアフターサポートを滞りなく継続していく方針です。