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TBS日曜劇場「VIVANT」ドラマ考察系YouTuberのトケルが、YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」にて「【VIVANT】第５話ドラマ考察 乃木を救った戦場ジャーナリストの正体！ 全話完全解説！伏線回収 結末最終回予想」を公開した。動画では、ドラマの第5話を振り返りながら、主人公・乃木憂助を救い出した「戦場ジャーナリスト」の正体が長野専務であるという驚きの考察を展開している。



動画の前半では、第5話のあらすじを要約。別班であることが判明した乃木と黒須駿が、テント幹部のアリを追い詰める様子や、乃木を疑う公安の野崎守が彼の過去を徹底的に調査する過程が解説される。野崎はバルカ共和国に飛び、乃木がザイールを銃撃した決定的な証拠を入手。さらに、乃木が幼少期にバルカで人身売買の被害に遭い、日本人の戦場ジャーナリストに救出されて児童養護施設「丹後つばさ園」で育ったという過酷な過去にたどり着く。



動画の核心となるのが、乃木の命を救った戦場ジャーナリストの正体に関する考察だ。トケルは、長野利彦専務の経歴に着目。防衛大学校を卒業後、一橋大学大学院に入学するまでの「空白の2年間」が存在することを指摘する。「ちょうど、乃木が人身売買されていた期間と重なる」と語り、長野が戦場ジャーナリストとしてバルカに滞在していた可能性が高いと推理した。



さらに、当時の乃木を救出できる能力を持つ人物として、「長野もまた、別班員かもしれない」という説を展開。乃木が長野を知らない素振りを見せている点についても、「40年経っていて顔が変わっているから、なのか」といった推測を交えながら、緻密な伏線の数々を読み解いていく。



動画の終盤では、テントのリーダーであるノゴーン・ベキが乃木の父親であることが判明する衝撃的な展開や、乃木家の家紋とテントのマークの一致についても触れられている。緻密に張り巡らされた伏線から導き出された長野専務の正体に関する考察は、物語の奥深さをさらに引き出し、ドラマ視聴者の知的好奇心を大いに刺激する内容となっている。