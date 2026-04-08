LE SSERAFIM・SAKURA、デビュー前の過酷な日々告白「トイレで泣いていた」 指原莉乃に連絡も
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第7話が、7日にABEMAで配信された。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
第7話では、アメリカ・ロサンゼルスでのファイナルミッション（最終審査）に向けた過酷なレッスンの模様が公開された。
スタジオのヒコロヒーが「怒られて忘れられない経験は？」と聞くと、SAKURA（LE SSERAFIM）は「LE SSERAFIMデビュー前の期間は大変でしたね。もう怒られてトイレに駆け込んで泣いて、もう1回出てきて練習室に戻る、みたいな日々だった」と過酷な日々を振り返った。これに対し指原莉乃も「その時期、（SAKURAと）すごくLINEで連絡を取り合っていて。『こんなこと言われて、すごい泣いてます』って」「結構強い言葉で言われていて『うわー、SAKURA頑張れ』って思った」と、当時のやり取りを明かした。
そんな中、SAKURA（LE SSERAFIM）は「でも、言われているうちが華というか。デビュー後もそばで本気で怒ってくれて、本気で頑張ろうって言ってくれる人がいるのは本当に良い環境」と、奮闘する候補生たちへ愛のあるエールを送った。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
スタジオのヒコロヒーが「怒られて忘れられない経験は？」と聞くと、SAKURA（LE SSERAFIM）は「LE SSERAFIMデビュー前の期間は大変でしたね。もう怒られてトイレに駆け込んで泣いて、もう1回出てきて練習室に戻る、みたいな日々だった」と過酷な日々を振り返った。これに対し指原莉乃も「その時期、（SAKURAと）すごくLINEで連絡を取り合っていて。『こんなこと言われて、すごい泣いてます』って」「結構強い言葉で言われていて『うわー、SAKURA頑張れ』って思った」と、当時のやり取りを明かした。
そんな中、SAKURA（LE SSERAFIM）は「でも、言われているうちが華というか。デビュー後もそばで本気で怒ってくれて、本気で頑張ろうって言ってくれる人がいるのは本当に良い環境」と、奮闘する候補生たちへ愛のあるエールを送った。