【「名探偵コナン」108巻】 4月8日 発売 価格：594円 【劇場版 名探偵コナン 黒鉄の魚影〔新装〕】 4月8日 発売 価格：1,430円 【「名探偵コナン 風の女神・萩原千速／千速と重悟の婚活パーティー」】 4月8日 発売 価格：1,540円 【「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」1巻】 4月8日 発売 価格：627円

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小学館は、マンガ「名探偵コナン」の108巻を4月8日に発売する。価格は594円。また同日にはアニメコミックスやコミカライズも発売される。

本作は青山剛昌氏が手掛ける推理マンガ。4月10日より劇場アニメの第29弾「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が公開される。

108巻では少年探偵団とFBIのキャメル捜査官が遭遇。事件現場に黒ずくめの組織のNo.2・ラムが扮する脇田兼則をはじめとした因縁の人物が集まる。また、「ハイウェイの堕天使」にも登場する“風の女神”萩原千速の出番も描かれている。

同日発売の「劇場版 名探偵コナン 黒鉄の魚影〔新装〕」は、劇場版26弾のアニメコミックスを1冊にまとめた新装版。また「名探偵コナン 風の女神・萩原千速／千速と重悟の婚活パーティー」は萩原千速の初登場回を収録したアニメコミックスとなっている。

さらに「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」は劇場版27作目のコミカライズで、全2巻が同時発売される。

「劇場版 名探偵コナン 黒鉄の魚影〔新装〕」

「名探偵コナン 風の女神・萩原千速／千速と重悟の婚活パーティー」

「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」1巻

【「名探偵コナン」108巻あらすじ】

黒ずくめの組織Ｎｏ．２とＦＢＩ 最接近！

少年探偵団とFBIのキャメル捜査官が遭遇！

事件現場には、黒ずくめの組織のNo.2ラム扮する

脇田兼則をはじめ因縁のある人物が集いーー

ホテルに食事に来た蘭と園子、世良にコナン！

事件のきっかけになったとある写真が波乱を呼ぶ!?

温泉で事件に遭遇した風の女神、萩原千速は、あの二人のことを追憶し……

【「劇場版 名探偵コナン 黒鉄の魚影〔新装〕」あらすじ】

灰原哀を最大のピンチから救え、コナン！！

八丈島近海に建設された、世界中の警察が持つ防犯カメラを繋ぐための海洋施設「パシフィック・ブイ」。関係者がドイツで黒ずくめの組織のジンに殺害されたという情報を沖矢から得たコナンは施設に潜入。すると施設内でエンジニアが黒ずくめの組織に誘拐される事件が発生！ さらに、八丈島を訪れていた灰原のもとにも黒い影が忍び寄る……!!

興行収入138億円を突破した2023年公開の劇場版第26弾『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン）』のアニメコミックスを、読みやすい1冊にまとめた新装版！

【「名探偵コナン 風の女神・萩原千速／千速と重悟の婚活パーティー」あらすじ】

萩原千速初登場回がアニメコミックス化！

人違いで阿笠博士を誘拐した犯人の車を追うコナン達！ コナンの危機を救ったのは神奈川県警の白バイ隊員・萩原千速だった!! 千速は初対面にもかかわらずコナンを信頼し、コナンを白バイに乗せて犯人を追う!! そして千速とコナンの意外な因縁とは!? 千速が初登場する第1098・1099話『風の女神・萩原千速』と、千速とコナンが再会する第1115・1116話『千速と重悟の婚活パーティー』を収録する、TVシリーズの大人気アニメコミックス！ メイキングオマケ記事では絵コンテも大公開！

【「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」1巻あらすじ】

劇場版 第２７作目コミカライズ！第１巻！

北海道・函館の資産家に怪盗キッドからの予告状が届く。

キッドが狙うのは新選組副長・土方歳三にまつわる日本刀だという。

一方、服部平次とコナンたちが剣道大会出場のために

訪れている函館の倉庫街で、遺体が見つかる……

無関係と思われた2つの事件が交差していく──！！

天下分け目のお宝争奪バトルミステリー、

今、その幕が上がる！！

(C)青山剛昌／小学館

(C)青山剛昌・櫻井武晴・トムス・エンタテインメント／小学館

(C)青山剛昌・トムス・エンタテインメント／小学館

(C)青山剛昌・阿部ゆたか・丸伝次郎・永岡智佳・大倉崇裕／小学館

