滅びかけた世界で始まる新たな日常。生き残った人々との交流を通して小さな希望が芽生えた日／スノウボールアース（第3話）

滅びかけた世界で始まる新たな日常。生き残った人々との交流を通して小さな希望が芽生えた日／スノウボールアース（第3話）