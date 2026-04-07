滅びかけた世界で始まる新たな日常。生き残った人々との交流を通して小さな希望が芽生えた日／スノウボールアース（第3話）
『スノウボールアース』（辻次夕日郎/小学館）第7回【全7回】
【漫画】『スノウボールアース』を第1回から読む
人見知りで不器用な少年・鉄男。唯一の友だちは、心を通わせ、ともに戦場を駆け抜けてきた巨大ロボ・ユキオだった。宇宙から襲来する銀河怪獣に立ち向かい、“救世主”として戦場に立った鉄男は、壮絶な最終決戦の末、10年ぶりに地球に帰還する。しかし、そこは全土が雪と氷に覆われ、死の世界となった凍結地球〈スノウボールアース〉に変わり果てていた。この星にいったい何が起きたのか。そして、鉄男はユキオと交わした約束を果たすことができるのか――？ 喪失と希望が交錯する衝撃の近未来SF冒険譚『スノウボールアース』をお楽しみください！
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人見知りで不器用な少年・鉄男。唯一の友だちは、心を通わせ、ともに戦場を駆け抜けてきた巨大ロボ・ユキオだった。宇宙から襲来する銀河怪獣に立ち向かい、“救世主”として戦場に立った鉄男は、壮絶な最終決戦の末、10年ぶりに地球に帰還する。しかし、そこは全土が雪と氷に覆われ、死の世界となった凍結地球〈スノウボールアース〉に変わり果てていた。この星にいったい何が起きたのか。そして、鉄男はユキオと交わした約束を果たすことができるのか――？ 喪失と希望が交錯する衝撃の近未来SF冒険譚『スノウボールアース』をお楽しみください！