Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）のレギュラー放送が4月6日よりスタートした。大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt）、さらにサプライズゲストとして登場した研ナオコが収録時のオフショットを自身のInstagramから公開している。

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『テレビ×ミセス』は、Mrs. GREEN APPLEがMCを務め、さまざまな人やものと本気でコラボするバラエティ番組。初回の放送では“テレビ”をコラボ相手に「粉×ミセス」と題して“粉落ちターザン”に挑戦した。

大森はグリーンのジャージに着替えた楽屋でのスリーショットを投稿。藤澤は「テレビ×ミセス」「これからよろしくお願いします！」「楽しんでもらえるもの届けるぞーー」とオープニングトークでのフォーマルなジャケット姿をアップした。

若井はコント「若井つり堀」での鼻水を垂らしたメイク衣装のほか、逆バンジーの瞬間を公開。コントには“釣れちゃったゲスト”として研ナオコがサプライズ出演しており、「若井滉斗に釣られちゃいました」「#使い方雑すぎる」と記しながら研も大森、藤澤を含めた3人との記念写真を投稿した。

コメントには「ジャージ姿かわいいね」「わーー激めろお写真ありがとう」「これから毎週楽しみ」といった声が集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）