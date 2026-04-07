父親の交通事故を知らせる1本の電話。病院からだと思ったら… その正体が怖すぎる！【書評】
【漫画】本編を読む
人気イラストレーター・しばたまさんが手がける『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』では、背筋が凍るようなエピソードがたびたび紹介されている。とある男性の体験談も、はじめは世にも奇妙な出来事に思えた。しかしその結末は、ある意味で幽霊以上に恐ろしいものかもしれない。
それは今から約20年前、体験談を寄せた男性が両親と3人で暮らしていた頃の出来事。その日は彼と父親が朝から出勤し、家には母親だけが残っていた。そして夜の9時頃に帰宅すると、母親が開口一番に「今日怖いことがあってね」と切り出したという。
では、あの電話は一体何だったのか？ 結論から言うと、嘘の電話で家を空けさせる手口。いわゆる特殊詐欺や空き巣などの犯行前に行われる「予兆電話」とみられるケースのひとつだ。男性の母親が体験した約20年前は空き巣目的のケースが目立っていたようだが、今ではキャッシュカード詐欺盗（さぎとう）など、さまざまな特殊詐欺へと手口が広がっているという。
手口が変化しながらも続いている現状を踏まえれば、私たちが警戒心を持つことの重要性は変わらない。改めて「予兆電話」には注意したいところだ。
文＝ハララ書房