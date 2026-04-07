「素晴らしいお母さん」中川翔子、双子の手作り離乳食プレート公開！ 「凄いです」「愛を感じます」
タレントの中川翔子さんは4月6日、自身のInstagramを更新。ハーフバースデーを迎えた双子の息子たちのために手作りした離乳食プレートを公開しました。
【写真】中川翔子の手作り離乳食プレート
1枚目では双子の息子たちと並んで座り、前にはピンクと青のかわいらしい離乳食プレートが並んでいます。おかゆで作られたねこの顔に、小松菜とトマトで目や鼻、花が飾られた手作りプレートは、思わず見とれるほどの完成度です。別カットでは、冷凍ストック用のカラフルな離乳食キューブも公開。赤・オレンジ・緑・白など彩り豊かな食材がずらりと並び、双子2人分を毎日せっせと用意する中川さんの努力が伝わってきます。
コメント欄では「離乳食、お祝いプレート本当に素敵」「めちゃくちゃ可愛い」「色とりどりで可愛い離乳食ですね。美的感覚もグングン成長しそうです」「素晴らしいお母さん」「しょこたんママの愛を感じます」「こんなにキレイで沢山の食材の離乳食なかなか見ない、凄いです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子の手作り離乳食プレート
「お祝いプレート本当に素敵」中川さんは「保育園慣らし保育がはじまり、、離乳食二回食になりはじめた6か月ふたご！ハーフバースデーのとき 簡単なおめでとうプレートにしてみました おかゆとトマト、小松菜、きゅうりでねことお花 完食してくれるの嬉しいな！」とつづり、20枚の写真を投稿。
コメント欄では「離乳食、お祝いプレート本当に素敵」「めちゃくちゃ可愛い」「色とりどりで可愛い離乳食ですね。美的感覚もグングン成長しそうです」「素晴らしいお母さん」「しょこたんママの愛を感じます」「こんなにキレイで沢山の食材の離乳食なかなか見ない、凄いです」と、絶賛の声が寄せられました。
インスタ絵日記が単行本に中川さんは、Instagramで描いている絵日記が単行本『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』になることも告知しています。双子育児のリアルな記録として、今後の展開にも期待が高まります。
(文:多町野 望)