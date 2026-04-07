ある日、耳のケアをしてもらうために動物病院へ向かった飼い主さんとよもぎちゃん。行き先に気付かないうちは足取りも軽かったのに、病院だと気付いた途端態度が急変した様子が、あまりにも可愛いと評判になりました。

「嫌なんだよね～分かるよ」「満面の笑顔で全力拒否」などと反響を呼び、164万回以上再生されています。

【動画：お出かけをする犬→途中で『動物病院への道』と気付いてしまい…想像以上の『全力拒否』】

行き先に気付いてしまったよもぎちゃん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『yomogi1217』へ投稿された、柴犬「よもぎちゃん」の様子です。この日はよもぎちゃんの耳のケアのため、飼い主さんと一緒に動物病院へ向かっていたのだそう。

病院だと気付かれないよう散歩の体で出かけたため、最初は足取りが軽かったよもぎちゃん。ところが途中で行き先に気付かれてしまい、態度が急変。座り込んで動かなくなってしまったといいます。

てこで動きません

飼い主さんが抱き上げようとすると噛む真似をして威嚇してくるので、抱っこして連れて行くこともできず、ハーネスを引っ張っても、ちょっとぽっちゃり気味のよもぎちゃんを持ち上げることはできなかったのだとか。

しまいには、地面にゴロンと転がって悠々と休憩を始める始末。まるでイヤイヤ期の子供のような全力での抵抗ぶりと、寝転がった後のしてやったりな笑顔がたまらなく可愛く、この後病院へ行けたのかも少し気になりました。

イヤイヤさんぶりは他にも

よもぎちゃんの抵抗は、病院へ行く時に限りません。散歩から帰るのを嫌がって寝転がったり、お友達と別れるのが嫌で寝転がったり、散歩中に急に止まるから振り返ると疲れて寝転がっていたことも。

夜の散歩からは帰るのを嫌がるのに、朝の散歩へは行くのを嫌がるなど、その時々によってイヤイヤさんになる理由はさまざま。ころんと寝転がっている姿がとても愛らしくて、次はどんなイヤイヤさんが見られるのか楽しみです。

この投稿へは「なんで病院ってわかるのー？」「かわいいけど、じゃあ今度にしよっかは出来ないから頑張って」「行っときなさいな。いつまでも元気でいて欲しいからさ」「人間の子どもみたいに表情豊かでまじ可愛ええ」など、全力の拒否さえも可愛すぎるよもぎちゃん姿に魅了された視聴者から多くのコメントと3万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『yomogi1217』では、ただいまダイエット中だという柴犬「よもぎちゃん」と飼い主さんご家族の、癒しパワーたっぷりのほのぼのとした日常が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yomogi1217」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。