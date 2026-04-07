バイエルン・ミュンヘンが「ONE PIECE」風の画像をアップ

ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンが、クラブの公式「X」で日本の大人気アニメとコラボレーションした画像をアップした。

クラブは「全力で、そのワンピースへ」と綴り、週刊少年ジャンプで1997年から連載されている「ONE PIECE」風の画像をアップした。

クラブがアップしたのは、「ONE PIECE」に出てくる船「ゴーイング・メリー号」に5人の選手達が乗っている画像で、GKマヌエル・ノイアーが主人公のモンキー・Ｄ・ルフィーになぞらえて麦わら帽子で船首に座って行く先を指さしている。

ノイアーの周りには、FWハリー・ケイン、FWミカエル・オリーズ、FWルイス・ディアス、MFジャマル・ムシアラも描かれている。4月8日に行われるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝に向けて作成されたと見られ、船の手すりの部分にはバイエルンとレアル・マドリードのロゴが描かれたタオルマフラーも掛けられている。

SNSでは「めっちゃ熱い」「お気に入りのアニメとお気に入りのチーム」「この画像大好き！」などのコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）