「おもてなし料理で意識するのは？」＜回答数32,656票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第492回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おもてなし料理で意識するのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「おもてなし料理で意識するのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
おもてなしにも！エビとブロッコリーの彩りバゲットサラダ
【材料】（2人分）
ブロッコリー 1房
玉ネギ 1/2個
エビ(ボイル) 200g
ゆで卵 2個
バゲット 1/2本
マヨネーズ 大さじ 4
レモン汁 大さじ 1
塩コショウ 適量
黒コショウ(お好みで) 適量
【下準備】
1、玉ネギはみじん切りにし、水にさらす。ブロッコリーは小房に分け、沸騰した湯に塩を入れて、茎が柔らかくなるまで茹でる。
2、ゆで卵は殻をむき、一口大に切る。バゲットは一口大に切ってカリッとなるまでトーストする。
【作り方】
1、エビはさっと茹でて粗熱を取り、殻をむく。
2、大きめのボウルにマヨネーズ、レモン汁、塩コショウ、水気を切った玉ネギを入れ合わせる。
3、(2)にブロッコリー、エビを入れてざっと和える。
4、皿に盛り、バケット、ゆで卵を飾る。お好みで黒コショウを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
カリカリのバゲットも入った満足な1品！
マヨソースに入ったシャキシャキの玉ネギが食感のアクセント！
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おもてなし料理で意識するのは？」さてみなさんの回答は…？
・「おもてなし料理で意識するのは？」の結果は…
・1位 …見た目 38%
・2位 ボリューム 26%
・3位 季節感 19%
・4位 作りやすさ 15%
※小数点以下四捨五入
32,656票
・2位 ボリューム 26%
・3位 季節感 19%
・4位 作りやすさ 15%
※小数点以下四捨五入
32,656票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
おもてなしにも！エビとブロッコリーの彩りバゲットサラダ
【材料】（2人分）
ブロッコリー 1房
玉ネギ 1/2個
エビ(ボイル) 200g
ゆで卵 2個
バゲット 1/2本
マヨネーズ 大さじ 4
レモン汁 大さじ 1
塩コショウ 適量
黒コショウ(お好みで) 適量
【下準備】
1、玉ネギはみじん切りにし、水にさらす。ブロッコリーは小房に分け、沸騰した湯に塩を入れて、茎が柔らかくなるまで茹でる。
2、ゆで卵は殻をむき、一口大に切る。バゲットは一口大に切ってカリッとなるまでトーストする。
【作り方】
1、エビはさっと茹でて粗熱を取り、殻をむく。
2、大きめのボウルにマヨネーズ、レモン汁、塩コショウ、水気を切った玉ネギを入れ合わせる。
3、(2)にブロッコリー、エビを入れてざっと和える。
4、皿に盛り、バケット、ゆで卵を飾る。お好みで黒コショウを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
カリカリのバゲットも入った満足な1品！
マヨソースに入ったシャキシャキの玉ネギが食感のアクセント！
(E・レシピ編集部)