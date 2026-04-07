・「おもてなし料理で意識するのは？」の結果は…

・1位 …見た目 38%

・2位 ボリューム 26%

・3位 季節感 19%

・4位 作りやすさ 15%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「おもてなし料理で意識するのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「おもてなし料理で意識するのは？」