白石麻衣が、自身のYouTubeチャンネルに「【北海道】バタバタだけど思い出100%の旅【旅行】#70」を4月4日に更新した。

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今回の動画は、雪景色のさっぽろテレビ塔の前からスタート。白石は「これからカニを食べに行ってきま～す」と無邪気に飛び跳ねながら喜びを表現していた。食事はコースで頼み、ビールとともに様々なカニ料理を堪能。

さらに、乃木坂46の2ndシングル『おいでシャンプー』の際にあった“伝説の北海道の握手会”のエピソードも語られる。白石含め当時のメンバー5人で行ったその握手会はほとんど人が来ずガラガラで、「当時は大変だったけど、今思い返したら楽しかったかもって思える」と振り返った。

その後、ホテルでは、お菓子を食べながらリラックスモードで協力カードゲーム『ito』をスタッフたちと楽しむ。“低レベルな戦い”かと思われたが、最後には僅差の数字で価値観合わせを成功させ盛り上がった。

翌日は小樽に移動し、春香ホースランチにて一面雪景色のなかで乗馬を体験。マイペースに進みながら時々雪を食べる馬のラッキーちゃんに対し、白石が「私も食べてた、ハタチくらいのとき」と明かすコミカルな一幕も。

札幌へ戻ると、回転ずし『なごやか亭』でお寿司を堪能し、空港ではソフトクリームも味わって東京への帰路についた。

コメント欄では、「所作や言葉全てに品を感じる」「久しぶりにこんな女性になりたいと思いました」「お馬さんもお茶目まいやんも可愛い」「雪の白とまいやんの肌白が映える美しさ、最強です」などの反響が寄せられている。

（文＝島田瑛）