「夫には不評」世帯年収650万円・42歳女性が“かさ増し”料理で失敗した理由…FPが節約の注意点を解説
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、北海道に住む42歳女性の失敗談を紹介しながら、節約する時の注意点・ポイントについて、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の井戸美枝さんが解説します。
【「節約で削ってはいけない」3つの出費】を見る
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務
・世帯年収：650万円
・貯蓄額：800万円
・家賃（住宅ローン）：7万2000円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：0円
・電気代：1万5000円
・ガス代：2万円
・水道代：1万円
・通信費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
「なにかと食費がかかるので、かさ増しして節約しようとしました。お肉に、おからや豆腐やひじきや切り干し大根など、いろんなものを混ぜてかさ増しした料理を作ってみましたが、夫には不評。食卓の楽しみが減ってしまい、失敗したと感じました」
女性はこの失敗を「節約ばかりを考えてバランスを欠いてしまった」ことが原因だと振り返ります。
「節約をした結果、家族の反応がどのようになるかをよく考えてから行動したいです。笑顔が減ってしまうような節約の仕方はしたくないと思いました」
食費の節約で注意したいのは、量や質を落とし過ぎないこと。すでに回答者もお気付きのように、食事は生活の満足度に直結します。無理な節約ではなく、できるだけ自然に感じられる範囲内でコストを下げる工夫をしてみましょう。
例えば、特売日やまとめ買いで単価を下げる、旬の食材を活用する、冷凍保存を前提に食品ロスを減らすといった方法は、質を落とさず効果的です。特に、旬の食材の活用がおすすめで、価格が安いだけでなく味もおいしいことが多いですね。
加えて、メイン料理はしっかり確保しつつ、副菜はバッサリカットすることでコストを調整する方法はいかがでしょうか。メイン料理がしっかりあれば、満足感はあまり変わらないかもしれません。
物価高で家計のやりくりは大変ですが、食費は無理に削り過ぎないほうが健康面でも安心です。視点を変えて、光熱費や通信費など、食費以外の支出を見直してみるのも1つの方法でしょう。
【井戸美枝プロフィール】
ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。関西と東京に事務所を持つ、CFP・社会保険労務士。経済エッセイストとしても活動し、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。講演や執筆、テレビ、ラジオなどにも多数出演。All About マネープラン・もらえるお金ガイド。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:井戸 美枝)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、北海道に住む42歳女性の失敗談を紹介しながら、節約する時の注意点・ポイントについて、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の井戸美枝さんが解説します。
回答者のプロフィール【北海道在住42歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務
・世帯年収：650万円
・貯蓄額：800万円
・家賃（住宅ローン）：7万2000円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：0円
・電気代：1万5000円
・ガス代：2万円
・水道代：1万円
・通信費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
食卓の楽しみが減ってしまった……今回紹介する北海道在住42歳女性は「食費」の節約で失敗してしまいました。節約し始めたのは「物価高により、スーパーでいろいろなものが値上がりしたことがきっかけです」。
「なにかと食費がかかるので、かさ増しして節約しようとしました。お肉に、おからや豆腐やひじきや切り干し大根など、いろんなものを混ぜてかさ増しした料理を作ってみましたが、夫には不評。食卓の楽しみが減ってしまい、失敗したと感じました」
女性はこの失敗を「節約ばかりを考えてバランスを欠いてしまった」ことが原因だと振り返ります。
「節約をした結果、家族の反応がどのようになるかをよく考えてから行動したいです。笑顔が減ってしまうような節約の仕方はしたくないと思いました」
ポイントは量や質を落とし過ぎないこと井戸：今回のエピソードは、「節約＝我慢」になってしまうと家族を含む日常生活への満足度が下がってしまう事例だと感じました。家計管理は日々のやりくりだけでなく、家族の納得感・充足感も重要なポイント。我慢して行う節約は長続きしない可能性が高くなります。
食費の節約で注意したいのは、量や質を落とし過ぎないこと。すでに回答者もお気付きのように、食事は生活の満足度に直結します。無理な節約ではなく、できるだけ自然に感じられる範囲内でコストを下げる工夫をしてみましょう。
例えば、特売日やまとめ買いで単価を下げる、旬の食材を活用する、冷凍保存を前提に食品ロスを減らすといった方法は、質を落とさず効果的です。特に、旬の食材の活用がおすすめで、価格が安いだけでなく味もおいしいことが多いですね。
加えて、メイン料理はしっかり確保しつつ、副菜はバッサリカットすることでコストを調整する方法はいかがでしょうか。メイン料理がしっかりあれば、満足感はあまり変わらないかもしれません。
物価高で家計のやりくりは大変ですが、食費は無理に削り過ぎないほうが健康面でも安心です。視点を変えて、光熱費や通信費など、食費以外の支出を見直してみるのも1つの方法でしょう。
【井戸美枝プロフィール】
ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。関西と東京に事務所を持つ、CFP・社会保険労務士。経済エッセイストとしても活動し、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。講演や執筆、テレビ、ラジオなどにも多数出演。All About マネープラン・もらえるお金ガイド。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:井戸 美枝)