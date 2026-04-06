＆TEAM・K、『プラダを着た悪魔』コンビに感激 感想を問われ一言「本物だ！」
俳優のメリル・ストリープ（76）、アン・ハサウェイ（43）が6日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の来日スペシャルイベントに参加した。
【写真】素敵すぎる…！ハグを交わすアン・ハサウェイ＆K
今回の来日はグローバルプロモーションの一環で、メリル・ストリープは2016年以来、約10年ぶりの来日。アン・ハサウェイが映画プロモーションで来日するのは2012年以来、約13年半ぶりとなる。さらに、前作公開時はアン・ハサウェイ単独での来日だったことから、“伝説のコンビ”による初の2ショット来日が実現した。
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
冒頭でレッドカーペットを歩き、ファンサービスを実施。2人の一挙手一投足に歓声が上がっていた。ステージに上がるとメリル・ストリープは「ハロー、トウキョウ」と日本語であいさつし「この桜の季節に来られてとてもうれしいです。そして素晴らしい作品を皆さんにお届けしますので、ぜひ気に入っていただけるといいなと思います」と呼びかけた。
アン・ハサウェイは「コンニチハ、トウキョウ」とおなじく日本語で話し始め「こんなステキな思い出を作ってくださってありがとうございます」とファンにメッセージを送った。20年ぶりの続編の心境を問われ、メリル・ストリープは「20歳、年を取ったなと思いました」とジョーク交じりに話し、アン・ハサウェイも「私も20歳、年を取ったなと思いました」と重ねて笑いも誘っていた。
イベントには、＆TEAMのKが登場。Kは「このような機会をいただき、本当に光栄に思います。率直な感想は『本物だ…』と。オーラが圧倒的すぎて、今ここにいるのが夢のようです」としみじみ。『プラダを着た悪魔』の大ファンで、続編がどうなるのか気になっていたそう。それだけに「登場のシーンが忘れられなくて。20年が経った。ファッションもそうですし、いろんなものが変わっていると思うんですけど出てきた時に鳥肌がすごかったです。僕は観た時に『2』は時代のアイコンになる映画だと思いました」と熱く語っていた。
【写真】素敵すぎる…！ハグを交わすアン・ハサウェイ＆K
今回の来日はグローバルプロモーションの一環で、メリル・ストリープは2016年以来、約10年ぶりの来日。アン・ハサウェイが映画プロモーションで来日するのは2012年以来、約13年半ぶりとなる。さらに、前作公開時はアン・ハサウェイ単独での来日だったことから、“伝説のコンビ”による初の2ショット来日が実現した。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
冒頭でレッドカーペットを歩き、ファンサービスを実施。2人の一挙手一投足に歓声が上がっていた。ステージに上がるとメリル・ストリープは「ハロー、トウキョウ」と日本語であいさつし「この桜の季節に来られてとてもうれしいです。そして素晴らしい作品を皆さんにお届けしますので、ぜひ気に入っていただけるといいなと思います」と呼びかけた。
アン・ハサウェイは「コンニチハ、トウキョウ」とおなじく日本語で話し始め「こんなステキな思い出を作ってくださってありがとうございます」とファンにメッセージを送った。20年ぶりの続編の心境を問われ、メリル・ストリープは「20歳、年を取ったなと思いました」とジョーク交じりに話し、アン・ハサウェイも「私も20歳、年を取ったなと思いました」と重ねて笑いも誘っていた。
イベントには、＆TEAMのKが登場。Kは「このような機会をいただき、本当に光栄に思います。率直な感想は『本物だ…』と。オーラが圧倒的すぎて、今ここにいるのが夢のようです」としみじみ。『プラダを着た悪魔』の大ファンで、続編がどうなるのか気になっていたそう。それだけに「登場のシーンが忘れられなくて。20年が経った。ファッションもそうですし、いろんなものが変わっていると思うんですけど出てきた時に鳥肌がすごかったです。僕は観た時に『2』は時代のアイコンになる映画だと思いました」と熱く語っていた。