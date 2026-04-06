この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

精神的に限界になってしまう3つの理由

思春期の子育てアドバイザーが解説、不登校の子の「めんどくさい」はSOSのサイン。親子関係を改善する第一歩

元中学校教師が明かす、塾で伸び悩む子が「第一志望に合格」する家庭の共通点

意外と知らない、不登校の子が「欲しい物ばかり言う」本当の理由。原因は“愛情バロメーター”の低下だった

【現役教師が暴露】私立中学と公立中学、どっちがおすすめ？入ったら危険な子どもがいるので注意

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元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/