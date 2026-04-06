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思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【誰にも頼れない】子育てに疲れた母親へ伝えたいこと」と題した動画を公開した。

動画では、Instagramに寄せられた「頑張らなきゃいけないことがありすぎて精一杯。私が母親じゃなければ良かったんじゃないか」という切実な悩みに回答。子育てに疲弊し、精神的に限界を感じてしまう原因を分析し、その具体的な解決策を提示した。

道山氏は、子育てで精神的に限界になってしまう理由として「(1)時間がない」「(2)孤独」「(3)結果が出ない」の3点を挙げる。家事、育児、仕事に追われて休む余裕がなく、誰にも相談できず一人で抱え込み、さらに頑張っても子どもが変わらない状況が続くと、精神的に疲弊してしまうと解説した。

その上で、解決策としてまず「自分の心に余裕を作ろう」と提案。多くの母親は家事や育児で時間が埋まってしまい、プライベートの時間を作れないと考えがちだが、道山氏は「優先順位を変える」ことが重要だと語る。具体的には、まずヨガやショッピング、映画鑑賞など、自分のリフレッシュになる時間を先に確保し、その「空いた時間で子育てをする」という発想の転換を促した。

それでも限界な場合は、「一時的に子どもから離れる」という選択肢も提示。パートナーに育児を任せたり、全寮制のフリースクールに子どもを預けたりして物理的に距離を置くことで、親子双方の気持ちがリセットされ、改めて良い関係を築くきっかけになると述べた。

YouTubeの動画内容

00:08

子育てで限界を感じる母親へ
01:43

精神的に限界になってしまう3つの理由
02:49

解決策「自分の心に余裕を作ろう」
04:42

【最終手段】一時的に子どもと離れる

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