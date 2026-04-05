「今日好き」MON7A（もんた）、ジャージ×ピンク小物の平成ギャルファッションでランウェイ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】「今日好き」話題イケメン、平成ギャルファッション披露
MON7Aは、ジャージをラフに着こなし。ピンクの小物やカラーサングラスを合わせた平成ギャルファッションを披露した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。MON7Aは「ハロン編」に参加していた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」話題イケメン、平成ギャルファッション披露
◆MON7A（もんた）、平成ギャルファッション披露
MON7Aは、ジャージをラフに着こなし。ピンクの小物やカラーサングラスを合わせた平成ギャルファッションを披露した。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】