出会って3日目の娘さんと猫ちゃんの驚きの姿に、反響が広がっています。話題の投稿は1万5000件以上の「いいね！」を獲得し「猫ちゃんとっても嬉しそう。お子さんの優しく抱きしめるおてても可愛いですね。尊い！」「猫ちゃんのお顔も抱きしめる優しくて可愛いおててもありがたい存在」「よかったね猫ちゃん。優しいお姉ちゃんがいるから安心だね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：保護されて3日目の猫→女の子にギュッと抱きしめられると…幸せいっぱいな光景に感動】

相思相愛なふたり

Threadsアカウント「maco.」に投稿されたのは、娘さんにギュッと抱きしめられ、幸せそうなお顔を見せる猫の「彗（すい）」ちゃんです。

実はこの2人、出会ってまだ3日目なのだそう。出会いは幼稚園の帰り道で、人懐こい彗ちゃんは車にぴょんと乗ってしまい、そのまま家族に迎えたのだとか。娘さんは少し怖がりで、ほかのペットにはツンとしてしまうそうですが、彗ちゃんとは相思相愛のようです。

すっかり心を開いた彗ちゃんですが、保護して8日目にお菓子の袋などを吐いてしまったのだそう。お外にいた頃、お腹が空いてゴミをあさっていたのではないかとのことです。そんな過酷な環境を生き抜いてきた彗ちゃんが、あたたかいおうちで幸せを掴んだ姿に胸が熱くなります。

幸せを掴んだ彗ちゃんに反響続出

幸せな彗ちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「生まれた時から育てたみたいに仲良しですね」「ねこちゃんの「良いでしょ」みたいなお口がたまらなくかわゆいです」「幸せが渋滞しておる…」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「maco.」では、彗ちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「maco.」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。