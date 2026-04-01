ウエルスアドバイザーは４月１日付のリポートで、ネオジャパン <３９２１> に対して強気の「オーバーウエイト」評価を継続。想定株価レンジは２３００円−２５００円とした。

ネオジャパンはグループウェアの「ｄｅｓｋｎｅｔ’ｓ ＮＥＯ」のほか、ノーコード業務アプリ作成ツール「ＡｐｐＳｕｉｔｅ」などを展開。２６年１月期は価格改定のほか、両ツールのセット販売が奏功し、連結営業利益は２５億円（前期比２８％増）に拡大した。

今期は営業利益２６．８億円（同７．３％増）を計画するが、クロスセル効果の継続に加え、ＡＩ（人工知能）活用の進展もあり、会社計画を上回る収益成長が見込まれる。中長期でも、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）３カ国で展開する海外事業や、米国企業とのパートナー契約を結んだＡＩツールが成長材料として意識される。