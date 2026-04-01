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天王寺駅近くにあるHoop（大阪市阿倍野区）3階に3月31日、体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX（カプコミクス） あべのHoop店」がオープンした。



同施設は、カプコンの人気キャラクターをテーマにしたデジタル遊具も楽しめる「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」をはじめ、カプコンオリジナルのVRコンテンツを体験できる「VR-X」、体感型施設「DIVE! CAPCOM」、さらには人気キャラクターの大型ぬいぐるみなど豊富な景品を取り揃えた「アミューズメントゾーン」、総合キャラクターグッズ専門店「キャラカプ」で構成する。



「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」は、「ストリートファイター」シリーズに登場する「リュウ」・「ケン」の必殺技である「昇龍拳」をモチーフにした「ストリートファイター 昇龍拳ジャンプ」、プレイヤーは「モンスターハンター」のハンターとなって、スクリーン上に現れるモンスターを、弓で討伐する「モンスターハンター アーチェリー」、スクリーン画面上に現れるカプコンの人気キャラクターたちをころんとデフォルメした「カプころん」が多数登場する「カプころんフィーバー」など、計19種類のアクティビテイを用意する。



カプコンの担当者は「我々としての最新の店舗になる。カプコンを知っているお客様にも楽しんでいただけるような施設になっているし、逆にカプコンをこれから知りたいお客様にも充分楽しめる施設になっている。いろんなお客様に楽しんでもらえれば」と話す。