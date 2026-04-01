現役高校生シンガー・ソングライターのtuki．が3月31日、自身のXを更新。「大切なお知らせ」を行った。

「大切なお知らせ」とつづった上で、声明を発表。「令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.（16）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と書き出した。その上で「なお、令和八年四月一日より、tulki.（17）へと業務を円滑に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます」と記述。

tuki．は昨年も3月31日に「日頃より応援してくださっている皆さまへ 令和七年三月三十一日をもちまして、tuki（15）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」とポストしている。

このポストに対し、現在コメント数は5000件、表示回数は驚異の2510万回をたたき出している。

そして「去年炎上したのに...せめて多少の嘘は誤魔化せる明日にしな」「17歳への『業務引き継ぎ』楽しみにしてます！」「この歌手さん、デビューしてから年度末毎にやる恒例行事ですよね」「一瞬心臓が止まりかけましたが、よく読んだら『17歳へのアップデート』報告で安心しました（笑）」「毎年するんか」などの声があった。

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以下、発表全文。

日頃より応援してくださっている皆さまへ

令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.（16）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました。

この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員礼のもとギネス世界記録を達成するなど、数々の貴重な経験を賜りました。

また、楽曲の総事生数が10億回を突破するなど、多くの方々に支えていただいた一年となりました。関係各位に深く感謝申し上げます。

本活動は、私の人生において代替不可能な、極めて意養深い一年間でございま

した。

なお、令和八年四月一日より、tulki.（17）へと業務を円滑に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます。

つきましては、本投稿につきましては、特段ご心配なさらぬようお願い申し上

月面着陸計画tuki.（16）