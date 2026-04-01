「ズバリ！好きな貝はどれ？」＜回答数37,992票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第486回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！好きな貝はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ズバリ！好きな貝はどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
定番カキフライ
【材料】（2人分）
生カキ(加熱用) 1パック
塩コショウ 少々
レモン 1/4個
プチトマト 4個
<衣>
小麦粉 1/2~2/3カップ
卵 1個
水 適量
パン粉 1~1.5カップ
揚げ油 適量
ウスターソース 適量
ケチャップ 適量
タバスコ 適量
【下準備】
1、生カキはザルに入れて分量外の塩で軽くもみ、ボウルに水を張った中で振り洗いし、やさしく汚れを落とす。水気を拭き取り、塩コショウをする。
2、レモンは食べやすい大きさに切る。
3、揚げ油を180℃に予熱し始める。
【作り方】
1、カキに＜衣＞の小麦粉を薄くからめる。残った小麦粉と卵と水を混ぜ合わせ、トロンとした状態になったらカキを通し、パン粉をつける。
2、180℃の揚げ油に入れ、カリッと色よく揚げる。
3、器に(2)、レモン、プチトマトを盛り合わせ、ウスターソース、ケチャップ、タバスコを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！好きな貝はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ズバリ！好きな貝はどれ？」
・「ズバリ！好きな貝はどれ？」の結果は…
・1位 …牡蠣 36%
・2位 アサリ 32%
・3位 ハマグリ 21%
・4位 つぶ貝 10%
※小数点以下四捨五入
37,992票
・2位 アサリ 32%
・3位 ハマグリ 21%
・4位 つぶ貝 10%
※小数点以下四捨五入
37,992票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
定番カキフライ
【材料】（2人分）
生カキ(加熱用) 1パック
塩コショウ 少々
レモン 1/4個
プチトマト 4個
<衣>
小麦粉 1/2~2/3カップ
卵 1個
水 適量
パン粉 1~1.5カップ
揚げ油 適量
ウスターソース 適量
ケチャップ 適量
タバスコ 適量
【下準備】
1、生カキはザルに入れて分量外の塩で軽くもみ、ボウルに水を張った中で振り洗いし、やさしく汚れを落とす。水気を拭き取り、塩コショウをする。
2、レモンは食べやすい大きさに切る。
3、揚げ油を180℃に予熱し始める。
【作り方】
1、カキに＜衣＞の小麦粉を薄くからめる。残った小麦粉と卵と水を混ぜ合わせ、トロンとした状態になったらカキを通し、パン粉をつける。
2、180℃の揚げ油に入れ、カリッと色よく揚げる。
3、器に(2)、レモン、プチトマトを盛り合わせ、ウスターソース、ケチャップ、タバスコを添える。
(E・レシピ編集部)