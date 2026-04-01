・「ズバリ！好きな貝はどれ？」の結果は…

・1位 …牡蠣 36%

・2位 アサリ 32%

・3位 ハマグリ 21%

・4位 つぶ貝 10%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ズバリ！好きな貝はどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ズバリ！好きな貝はどれ？」