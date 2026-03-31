乃木坂46の梅澤美波（27）が31日までに自身のインスタグラムを更新。“大好きな2人”との3ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「大好きなお二人が、私たちに素敵な楽曲をプレゼントしてくださいました」とバナナマンが演じるフォークデュオ「赤えんぴつ」との3ショットを投稿した。

乃木坂46は、4月8日(水)に発売する41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のTYPE-Bに、赤えんぴつ・おーちゃん（設楽統）が作詞作曲を手掛けた楽曲「君ばかり」の収録が決定した。

梅澤は「幸せです。こんなことがあっていいのだろうか、、！MVにも出演してくださっています。とにかく、曲も映像も、良すぎます、、。『君ばかり』たくさん聴いてください！どこか懐かしく切ない、あたたかな曲です」と喜びの言葉を並べた。

最後に「口ずさんじゃう〜」と締めた。

ファンからは「愛だね」「めちゃくちゃ良い笑顔」「最高の1枚」「大好きなお兄ちゃんとの宝物だね」「公式お兄ちゃんとコラボ嬉しいね」「頑張ってきたご褒美だね！」などの声があがった。