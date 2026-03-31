【アスナ（制服）メモリアルロビーVer.】 2027年3月 発売予定 価格：18,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「アスナ（制服）メモリアルロビーVer.」を2027年3月に発売する。価格は18,800円。

本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりミレニアムサイエンススクール所属、アスナ（制服）のメモリアルロビーの姿を1/7スケールフィギュア化したもの。

先生との偶然の出会いに喜ぶ、明るく無邪気な様子と制服姿が表現され、制服のリボンでハートを描き、彼女らしい天真爛漫なイメージも表現されている。スマートフォンやスクールバッグなど制服姿ならではの要素も細かく造形されている。

特徴的な踵まで届きそうな長い髪やヘイローもしっかりと再現されている。

アスナ（制服）メモリアルロビーVer.

2027年3月 発売予定

価格：18,800円

スケール：1/7

サイズ：全高約260mm

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