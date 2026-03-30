とちぎテレビ

１日から新年度ですが、４月に飲食料品の値上げが約２,５００品目予定されています。家計への影響が懸念されます。

信用調査会社の帝国データバンクが調査した４月に値上げされる主な食料品です。マヨネーズやカップ麺のほか、酒類も最大２０％程度の値上げとなります。背景には、原材料や包装、資材などの高騰があり、飲食料品の値上げは２,５１６品目にのぼる見通しです。

また、４月から政府による電気・ガス料金の補助が終了する予定です。

さらに、医療保険料から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まり、自営業などが加入する国民年金保険料は月４１０円の増加となるなど、食料品にとどまらず「値上げの波」が押し寄せています。

新生活が始まり家計の負担が増えるこの時期での値上げラッシュは、県内の飲食店にも暗い影を落としています。

宇都宮市のオリオン通りにほど近い場所にあるバー「Ｔｈｅ Ｃａｖｅ」です。オリジナルカクテルやウイスキーの種類が豊富で、さらに本格的な手作り料理も楽しめます。

店主の大塚一人さんは、４月からの値上げに苦慮しながらも、工夫することで、店としては最低限の値上げにとどめたいとしています。

（Ｔｈｅ Ｃａｖｅ 大塚一人店主）

「自分で複数店舗を回って仕入れ値を抑えるように努力している」

調味料などの食料品は賞味期限が早いものもあり、４月を前に買いだめすることも難しい状況です。

（Ｔｈｅ Ｃａｖｅ 大塚一人店主）

「しょうがないとは思うが特に飲食業界は限界。そのあたりをもう少し考えてほしいと思っている」