ケインが“飛ぶ”か、町野修斗が“飛ばない”か…代表戦で初対決「ことごとく決められているので、決め返して勝ちたい」

ケインが“飛ぶ”か、町野修斗が“飛ばない”か…代表戦で初対決「ことごとく決められているので、決め返して勝ちたい」