車内でどこか落ち着かない様子を見せていた女の子。そんな中、そばにいた超大型犬へと自然に寄り添い眠ってしまったといいます。その後、ワンコが見せたまさかの気遣いとは…？

投稿は記事執筆時点で25万再生を突破。「羨ましい」「これこそ本当の愛」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：3歳の女の子が『超大型犬の上で寝てしまった』結果→起こさないように気遣って…とんでもなく尊い光景】

車内でのふたりの距離感

YouTubeチャンネル「chouchou_the_gp」に投稿されたのは、グレートピレニーズの女の子・シュシュちゃんと、3歳のろのちゃんの心温まるお姿。この日、家族は外出先からの帰りに車中泊をすることになったそう。

車内でのろのちゃんは、どこか不機嫌そうな様子だったといいます。そんな中でもシュシュちゃんは離れることなく、すぐそばで静かに伏せて寄り添っていたのだとか。その距離感からは、そっと見守るような優しさが感じられます。

ぴったり寄り添いそのまま…

やがてろのちゃんは、シュシュちゃんのふわふわな毛に手を伸ばし、感触を確かめるように触れていたそう。安心したのか、そのまま体を預けるようにぴったり寄り添っていたといいます。

さらに上半身を乗せるようにして完全に身を委ねると、そのまま眠りへ…。シュシュちゃんは驚く様子も見せず、じっとその重みを受け止めていたのだとか。まるで“動いて起こしてしまってはいけない”と理解しているかのような姿が印象的です。

動かず守り続けた優しさ

眠るろのちゃんを背中に乗せたまま、シュシュちゃんは視線だけを動かし周囲を確認していたそう。困ったような表情を浮かべながらも、その場を離れようとはしなかったといいます。気を遣うかのような優しさを見せるシュシュちゃんは、まさに理想のお姉ちゃん♡

さらに別のワンコが近づくと、自ら間に入るように位置を変え、静かに空間を守っていたのだとか。最後まで動かず支え続けたその姿は、まさに優しさそのもの。超大型犬の上で眠ってしまった結果、そこにはかけがえのない愛情あふれる光景が広がっていたのでした。

投稿には「シュシュちゃんの行動は無償で純粋な愛そのもの。最高です。」「大人の私もこーやって寝たいです」「シュシュちゃん、なんて優しいの♡」「ふわふわモフモフ天国だ」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「chouchou_the_gp」では、シュシュちゃんや同居犬、家族との温かい日常や多頭飼いならではの微笑ましいやり取りが多数投稿されています。心がほっとする光景に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「chouchou_the_gp」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。