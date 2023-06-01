【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Snapdragon G3 Gen3 16GB+1TB ドラゴンイエロー

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にAndroidゲーム機「KONKR Pocket FIT」が追加された。

本製品は、Snapdragon G3 Gen3を搭載したAndroidゲーム機。6インチのTrueColor LCDディスプレイを採用し、1080Pの高解像度と144Hzの超高速リフレッシュレートにより、滑らかで鮮明な映像体験を提供する。本体重量386gというスリムでコンパクトなボディに8000mAhの高密度バッテリーを搭載しており、長時間使用できる。また、さまざまなパフォーマンスモードをワンタッチで切り替えられる。

本セールでは、モデル「Snapdragon G3 Gen3 16GB+512GB」と「Snapdragon G3 Gen3 16GB+1TB」のスノウホワイトとドラゴンイエローがそれぞれお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Snapdragon G3 Gen3 16GB+512GB スノウホワイト】