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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【OpenClaw対抗】Claudeにパソコン自動操作・リモート操作機能実装｜Computer UseとDispatchの使い方を完全解説！」と題した動画を公開した。動画では、AnthropicのAIチャット「Claude」に新たに実装された、パソコンを自動操作する「Computer Use」と、スマートフォンから遠隔操作できる「Dispatch」の概要や具体的な使い方を解説している。



動画の前半では、AIが人間の代わりにパソコンを操作する機能「Computer Use」について詳しく紹介した。Claudeのデスクトップアプリに実装されたこの機能を利用すれば、AIが自らブラウザやマウスを操作してタスクを進めてくれるという。ただし、まだ発展途上の機能でありミスを起こす可能性もあるため、「信頼できるアプリだけで使い、機密データは扱わないことが推奨されています」と注意喚起した。利用にあたっては、macOS版のデスクトップアプリから設定を開き、「コンピューター使用」の項目をオンにした上で、画面収録やアクセシビリティの許可を行う具体的な手順を分かりやすく提示している。



後半では、スマートフォンのアプリからデスクトップアプリのClaudeを操作できる「Dispatch」機能について解説を展開した。この機能を活用することで、電車の中やカフェなど、外出先から自身のパソコン内のアプリを遠隔操作することが可能となる。利用するには、スマートフォンのClaudeアプリから「Dispatch」を選択し、デスクトップアプリとペアリングする設定が必要だという。タスクの進捗確認や新しい作業の依頼もスマートフォンから直感的に行える利便性が強調された。



動画の終盤では、今回紹介した2つの機能について、現状は動作が不安定な部分があり、利用コストも高いと率直な評価を下している。しかし同時に、将来的にAIモデルの処理精度が向上すれば「複雑な動画編集や画像編集などのタスクをClaudeに依頼できるようになる可能性もある」と大きな期待を寄せた。AIエージェントによる自動化や遠隔操作をいち早く試すことで、自身のパソコン作業のあり方を劇的に変えるきっかけとなるかもしれない。