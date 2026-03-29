良い意味で裏切られた！500円って信じられん♡海外のインテリアみたいな100均電気小物
商品情報
商品名：掛け時計（ラウンド）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：23cm×23cm×4.6cm
使用電池：単3形乾電池×1本（別売）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480917092
海外のインテリア風でおしゃれ♡ダイソーで見つけた『掛け時計（ラウンド）』
ダイソーをパトロールしていると、電気小物売り場で気になるパッケージの商品を発見！
「えっ…ダイソーにこんなおしゃれな時計売ってるの！？」と気になって購入してみました。
ちなみに、ダイソーの公式オンラインストアで検索してみると、「NEW」の表示があり新作商品のようです。
パッケージから取り出してみると…デザイン性の高さに驚き！
パッケージ写真では縁がもっと平たい形状かと思いきや、ぷっくりとした立体的な形になっています。
これは良い意味で期待を裏切られました♡
マットな質感でチープさを感じないのもGOOD。
うねりのある針も海外のインテリアのようで可愛いです！
単3乾電池1本で動くのも嬉しいポイント。
電池は別売なので、必要であればダイソーで一緒に購入しておくと便利です。
また、裏面の構造もシンプルで、セットするのが簡単なのがいいなと思いました。
音は静かで寝室などでもストレスなく使える！
カチカチという掛け時計特有の音がほとんどせず、他の時計と比べて比較的静かです。
寝室に置いてもストレスなく、安心して使うことができます。
とても軽いのも見逃せないポイント！賃貸でも使いやすいですよ。
このデザイン、このクオリティで価格は550円（税込）！
雑貨屋さんなどで販売されていてもおかしくない商品なので、かなりお得に感じます。
今回は、ダイソーの『掛け時計（ラウンド）』をご紹介しました。
インテリアが寂しいと感じる場所に、置くだけでさりげなくおしゃれ感をプラスしてくれるアイテム♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。