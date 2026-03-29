良い意味で裏切られた！500円って信じられん♡海外のインテリアみたいな100均電気小物

ダイソーで買った『掛け時計（ラウンド）』のパッケージを開けて衝撃…！想像していたよりもクオリティが高く、良い意味で裏切られました！まるで海外のインテリアのような凝ったデザイン。扱いやすく、カチカチとした音もしないのでストレスなく使えるのも嬉しいポイントです！これで500円はお得にもほどがあります…♡

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商品情報

商品名：掛け時計（ラウンド）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：23cm×23cm×4.6cm

使用電池：単3形乾電池×1本（別売）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480917092

海外のインテリア風でおしゃれ♡ダイソーで見つけた『掛け時計（ラウンド）』

ダイソーをパトロールしていると、電気小物売り場で気になるパッケージの商品を発見！

「えっ…ダイソーにこんなおしゃれな時計売ってるの！？」と気になって購入してみました。

ちなみに、ダイソーの公式オンラインストアで検索してみると、「NEW」の表示があり新作商品のようです。

パッケージから取り出してみると…デザイン性の高さに驚き！

パッケージ写真では縁がもっと平たい形状かと思いきや、ぷっくりとした立体的な形になっています。

これは良い意味で期待を裏切られました♡

マットな質感でチープさを感じないのもGOOD。

うねりのある針も海外のインテリアのようで可愛いです！

単3乾電池1本で動くのも嬉しいポイント。

電池は別売なので、必要であればダイソーで一緒に購入しておくと便利です。

また、裏面の構造もシンプルで、セットするのが簡単なのがいいなと思いました。

音は静かで寝室などでもストレスなく使える！

カチカチという掛け時計特有の音がほとんどせず、他の時計と比べて比較的静かです。

寝室に置いてもストレスなく、安心して使うことができます。

とても軽いのも見逃せないポイント！賃貸でも使いやすいですよ。

このデザイン、このクオリティで価格は550円（税込）！

雑貨屋さんなどで販売されていてもおかしくない商品なので、かなりお得に感じます。

今回は、ダイソーの『掛け時計（ラウンド）』をご紹介しました。

インテリアが寂しいと感じる場所に、置くだけでさりげなくおしゃれ感をプラスしてくれるアイテム♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。