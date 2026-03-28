ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「芸能人格付けチェック ＢＡＳＩＣ 春の３時間半スペシャル」が２８日、放送された。

司会の浜田雅功は、ずらりと出演者を見渡し、紹介。元ＫＡＴ-ＴＵＮの中丸雄一とＮＥＷＳ・小山慶一郎お笑いコンビ「見取り図」とチームを組んでおり、浜田は「中丸、お前出てええの？！」と冒頭からいきなりツッコミ。中丸が「大丈夫…みたいです…」と返すと、スタジオは爆笑。見取り図・盛山が「僕らが一番分かってます。下積み長かったから」とフォローし、小山が「我々もどん底知ってますからら」と笑わせた。

中丸と小山は最初の赤ワインと白ワインを見分けるチェックに挑戦。中丸が「食事の際はほぼワイン飲んでます」と自信満々に答えると、浜田はすかさず「お前飲んだらアカンやろっ！！」とツッコミを入れ、爆笑。「お前ずっと正座しとかなアカンやろ！！」とイジり、中丸は「白湯にします」と答え、さらに笑いが。ここで盛山が「中丸さんって、飲酒運転でなんかあったんでしたっけ？」とボケ、浜田は手を叩いて大笑いしていた。

中丸は２０２３年いっぱいで日本テレビを退社した笹崎里菜アナウンサーと、２４年１月、結婚を発表。同年８月、女子大生とのホテル密会が報じられ、活動を自粛。２５年１月に復帰した。