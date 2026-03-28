「夜のイルミネーションが圧巻」シニア夫婦が満足したハウステンボス1泊11万円の旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（72歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福岡県
現在の現預金：150万円、リスク資産：2500万円
老齢厚生年金（厚生年金）：2万8000円 ※特別支給の老齢厚生年金と推測
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入あり（金額不明）
配偶者の年金や収入：年金18万円
ひと月の支出：20万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年4月に夫婦」で訪れた「1泊の長崎・ハウステンボス」への旅行だそうです。
「春のチューリップ祭りは最高でした。チューリップの花がすごくきれいで、夜のイルミネーションが素晴らしかった。散歩するだけでも感動する瞬間がいっぱいあった。ショーもとても華やかで、最初から最後まで感動しました」と、大満足の旅だった様子。
長崎・ハウステンボスへの旅行を検討している人に向けては、「四季それぞれのイベントを開催しているので、いつ行っても楽しいと思います」と語られています。
旅行については「一度行くと次は2年後。頻繁には行けないので、お金をケチらずに使います」と、楽しむことを優先していると言います。
最後に、シニア旅を計画する際のポイントとして、「暑さや寒さに敏感な方は、できるだけ気候のよい季節に出掛けることをおすすめします。長く歩く必要がある場所は、体調と相談していくのがよい。常備薬は必ず持参すること」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：63歳女性
同居家族構成：本人、夫（72歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福岡県
現在の現預金：150万円、リスク資産：2500万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし
老齢厚生年金（厚生年金）：2万8000円 ※特別支給の老齢厚生年金と推測
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入あり（金額不明）
配偶者の年金や収入：年金18万円
ひと月の支出：20万円
「行ってよかったシニアの旅先は長崎・ハウステンボス」「2〜3年に1回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年4月に夫婦」で訪れた「1泊の長崎・ハウステンボス」への旅行だそうです。
「春のチューリップ祭りは最高でした。チューリップの花がすごくきれいで、夜のイルミネーションが素晴らしかった。散歩するだけでも感動する瞬間がいっぱいあった。ショーもとても華やかで、最初から最後まで感動しました」と、大満足の旅だった様子。
長崎・ハウステンボスへの旅行を検討している人に向けては、「四季それぞれのイベントを開催しているので、いつ行っても楽しいと思います」と語られています。
「頻繁には行けないので、お金をケチらずに使う」なお旅行にかかった費用は「高速代とガソリン代で2万5000円、宿泊代が2人で3万円、食事代が2万円、お土産代が2万5000円、あとは入場料（2026年3月時点で大人1DAYパスポート7600円〜）」とのこと。総額11万円ほどになったようです。
旅行については「一度行くと次は2年後。頻繁には行けないので、お金をケチらずに使います」と、楽しむことを優先していると言います。
最後に、シニア旅を計画する際のポイントとして、「暑さや寒さに敏感な方は、できるだけ気候のよい季節に出掛けることをおすすめします。長く歩く必要がある場所は、体調と相談していくのがよい。常備薬は必ず持参すること」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)