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「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【アフリカの闇】チョコレート価格急騰の裏側でアフリカのカカオ農家が大打撃！ずっと貧困から抜け出せない西アフリカの現実」を公開した。昨今話題となるチョコレート価格高騰の裏側で、主要生産地である西アフリカのカカオ農家が恩恵を受けるどころか、むしろ危機的状況に陥っている構造的な問題について解説した。



2024年頃から天候不順による収穫減の影響でカカオ豆の価格が高騰し、日本でもチョコレート商品の価格が2倍程度に上昇している。市場価格が上がれば農家も潤うと思われがちだが、モハP氏は「むしろ生産者は危機的な状況に陥っている」と指摘する。



最大の生産国であるコートジボワールやガーナでは、農家の収入を安定させる名目で、買取価格が1年に1度しか見直されない制度が導入されている。しかし、市場価格の上昇に買取価格が追いつかず、逆に市場価格が高止まりする中では輸出業者が買い控えを行った。その結果、農家は豆が売れず収入が激減し「踏んだり蹴ったりの状況」に直面している。さらに、政府や協会が買い取りに乗り出したものの、価格の突然の引き下げや大量の未払いが発生し、農家にしわ寄せがいっている。この背景には、一部のヨーロッパの多国籍企業がカカオ豆の加工と流通を独占しているという「アンバランスな力関係」がある。



モハP氏は、弱い立場にある農家が不利益を被る構造に対し、多国籍企業と蜜月な関係を持つ政治家たちが是正に動かない腐敗した体制を問題視。カカオ農家の多くが、いまだに電気や水道もない暮らしを強いられている現実を語った。モハP氏は、旧フランス植民地で使われているCFAフランなどの通貨制度を廃止するだけでは、根本的な解決にはならないと言及。「わずかなバッファーしか持たない社会」において、小さな問題が容易に大きな問題へと発展しやすいアフリカの現状が、今回のカカオ問題で改めて浮き彫りになったと結論づけた。