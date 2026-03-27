YOSHIKIが、2026年7月16日・17日に米・ロサンゼルスを代表する音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールにて＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞を開催することを発表した。2024年に受けた3度目の頸椎手術を経て実現する、アメリカでの本格的な復帰公演となる。

本公演は、4月3日から3日間にわたり東京で開催される＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ー Tokyo 3 Nights 世界への第一章＞より幕を開けるクラシカルワールドツアーの第二章であり、世界屈指の音響を誇るウォルト・ディズニー・コンサートホールを舞台に、二夜にわたって繰り広げられるという。また、公演タイトルは「SCARLET NIGHT」と「VIOLET NIGHT」で、それぞれ異なるセットリストで構成されるとのことだ。

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◾️YOSHIKI コメント

ウォルト・ディズニー・コンサートホールで演奏できることを大変光栄に思います。そして今の自分にとって、この公演はとても特別な意味を持っています。手術後、いつステージに戻れるのか、自分でもわからない時期がありました。この2日間は、自分の中にある回復する力、そしてファンの皆さんとの絆を改めて感じられる時間になると思っています。もちろんクラシカルなピアノも演奏する予定ですが、それだけにとどまらず、従来の枠を超えた表現にも挑戦したいと思っています。新しい音やアイデアを模索しながら、感情的で、力強く、そして爆発力のあるステージを届けたいです。

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◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞ 日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」 チケット販売スケジュール（現地時間）：

3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行

4月10日（金）10:00〜 一般販売 チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026＞ 日程：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

会場：東京ガーデンシアター

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/7740/