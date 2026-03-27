西武のリーグ制覇を占うキーマンは誰？先発復帰の平良海馬と司令塔・古賀悠斗に注目

西武で活躍している注目選手

西武戦をより楽しむには、中心となる選手を知っておくことが近道だ。

若手の台頭が進む一方で、チームを支える主力も存在する。

平良海馬

平良海馬は、抑えとして圧倒的な球威を誇る投手だ。

最速160キロ近い速球と切れ味のある変化球で打者を打ち取る。

先発転向を経て再び救援で存在感を示すなど、起用法の幅が広い点も特徴。

今シーズン、先発再転向でチームに勝利を呼び込めるか注目。

古賀悠斗

古賀悠斗は、若手捕手として攻守に存在感を示している。

強肩とリード面の成長が評価され、投手陣を支える役割を担う。

そのうえで打撃面でも存在感を見せる試合が増えており、将来の中心選手といえる存在。

チーム再建期における象徴的な若手で、今後の成長が期待されている。

西武ライオンズはどんなチーム？

埼玉西武ライオンズは、パ・リーグに所属する伝統ある球団だ。

本拠地は埼玉県所沢市のベルーナドームで、1980年代から90年代にかけて黄金時代を築いた。

リーグ優勝はこれまで23回、日本一は13回を誇る。

強力な打線と投手力を兼ね備えた時代を経て、現在は若手中心の再建期にある。

育成力に定評があり、多くのスター選手を輩出してきた。

近年は優勝から遠ざかっていますが、再び上位進出を狙うシーズンが続いている。

伝統と挑戦が共存するチーム、それが西武ライオンズだ。