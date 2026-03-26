「仁さんの若い頃にそっくり」片桐仁、イケメン次男の個性的な卒業式ショットを披露！ 「遺伝子強www」
俳優の片桐仁さんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。次男の卒業式の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】片桐仁の次男の個性的な卒業式コーデ
ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「ここまで突き抜けるとカッコよすぎだろ！」「仁さんの子どもって感じ」「仁さんの若い頃にそっくり」「遺伝子強www」「さすが親子ですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】片桐仁の次男の個性的な卒業式コーデ
「仁さんの子どもって感じ」片桐さんは「次男春太、中学卒業！！」とつづり、4枚の写真を投稿。次男のソロショットと片桐さん、妻、次男のスリーショットを載せています。次男は青いニット帽、ストライプジャケット、ネクタイという派手なコーディネート。三つ編みヘアからは4匹のヘビがぶら下がっており、とても個性的です。
Instagramでは8枚の写真を追加公開同日には、自身のInstagramも更新した片桐さん。こちらではXに公開した4枚の写真に加え、さらに8枚の写真を追加公開しています。また「そして3/15で15歳！！！」とも報告しました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)