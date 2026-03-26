「仁さんの若い頃にそっくり」片桐仁、イケメン次男の個性的な卒業式ショットを披露！ 「遺伝子強www」

「仁さんの若い頃にそっくり」片桐仁、イケメン次男の個性的な卒業式ショットを披露！ 「遺伝子強www」