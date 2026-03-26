【ポケパーク カントー：営業時間および整理券エントリー開始時間】 7月より変更予定

ポケパーク カントーは3月26日、営業時間および整理券エントリー開始時間を7月より変更すると発表した。

現在のポケパーク カントーは10時から18時と午前中から夕方まで営業しているが、7月からは12時から20時と昼から夜まで営業する形に変更される。これに合わせて、整理券エントリー開始時間も変更され、7月からはよみうりランド入園後かつ12時以降にエントリー可能となる。

ポケパーク カントーは、7月以降のチケット購入を検討している方に事前確認を呼びかけるとともに、今後も時間を変更する可能性があるとしている。

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