【PRO X SUPERLIGHT 2 SE：新色・マゼンタ】 3月26日 発売 参考価格：20,460円

ロジクールは、ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2 SE」の新色・マゼンタを本日3月26日に発売する。一部の取扱店にて限定販売され、価格はオープン。参考価格は20,460円。

本製品は、前モデル「PRO X SUPERLIGHT」のアップデート版。先行してブラックとホワイトが2025年10月に発売されているが、今回ロジクールG定番のカラーバリエーション「マゼンタ」が新たにラインナップされた。

マウススイッチは、クリック感と反応速度を両立した「LIGHTFORCE」を搭載しており、ハイレベルなパフォーマンスを実現。センサーもアップデートされ、ロジクール独自のワイヤレス技術「LIGHTSPEED」を採用するなど、上位モデル「PRO X SUPERLIGHT 2」の特徴も兼備している。

なお、ポーリングレートのみ最大1,000Hzとなっており、別売りの「PRO LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバー」を使用することで最大8,000Hzに設定できる。

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