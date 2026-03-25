Visée×foxy illustrationsコラボ♡物語と楽しむネンマクフェイクルージュⅡ登場

「Visée」と人気イラストレーターfoxy illustrationsがコラボレーション♡限定ルージュの発売にあわせて、幻想的なストーリー“うさぎのフィアンセと9つのルージュ”がSNSで公開されます。コスメと物語がリンクする新しい楽しみ方は、毎日のメイクをもっと特別なものに。色を選ぶたびにストーリーが進むような、ときめきあふれる世界観に注目です♪

物語とリンクする新体験コスメ

今回のコラボでは、“うさぎのフィアンセと9つのルージュ”というストーリーが展開。さらわれたフィアンセを救うため、主人公Bunnyが旅をする幻想的な物語です。

選ぶルージュカラーが冒険の鍵となり、まるで自分自身がストーリーに参加しているような体験ができるのが魅力。BunnyとBlack Bunnyの絆や愛の行方を見守りながら、メイク時間をより特別に彩ってくれます♡

さらに、発売に合わせて壁紙カレンダーの配布やSNSキャンペーンなども予定されており、コスメとデジタルコンテンツの融合も楽しめます。

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進化したルージュの魅力

価格：各1,650円（税込）

「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ Ⅱ」は、粘膜のような自然な色ツヤと密着感が特徴のスティックルージュ。軽やかな塗り心地でありながら、むっちりとした質感と美しい発色が長時間続きます。

ジェルコート層とカラー層の2層構造により、色移りしにくくツヤ感をキープ。

粘膜カラーを再現したナチュラルな色味で、誰でも使いやすいラインアップです。無香料なのも嬉しいポイント♪

カラー：全8色

※1：国内総出荷実績(2023年5月～2025年12月)、当社調べ。

※2：粘膜色ツヤジェルコート成分はジフェニルシロキシフェニルトリメチコンです。

※3：コーセー内比

物語とともに楽しむ新しいメイク体験

Viséeとfoxy illustrationsが贈る今回のコラボは、コスメと物語が融合した新感覚の体験♡ルージュを選ぶ楽しさに加え、ストーリーの世界観に浸れる特別なひとときを演出してくれます。

毎日のメイクに少しのときめきをプラスしたい方にぴったり。あなたもお気に入りのカラーを選んで、自分だけの物語を楽しんでみてはいかがでしょうか♪