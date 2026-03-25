平野ノラ、長女と初ディズニー満喫「これ以上の幸せはない」
お笑いタレントの平野ノラが24日までにオフィシャルブログを更新。５歳の長女・バブ子の誕生日を記念して家族で初めての東京ディズニーランドを訪れた時の思い出をつづり、ファンから反響を呼んでいる。
20日に更新したブログでは、「バブ子の５歳の誕生日の翌週に初めてのDisneyへ」と報告。娘と夫、母のスーミーの“化石軍団”とともに来園したことを明かし、「オープン１時間半前に並び、ダッシュで即！美女と野獣に並んだけど180分待ちおったまげー！！！！」と混雑ぶりに驚きつつも予定を切り替え「プーさんのハニーハント」へ向かったという。
初めてのディズニーランドの乗り物に目を輝かせる娘の様子やキャラクターのファンキャップやサングラスなどを身に着けた平野らの楽しそうな姿を公開。
娘は「イッツ・ア・スモールワールド」では歌いながら楽しんでいたといい、「子どもの初Disneyのリアクション いいよねぇ 世界共通だよね」としみじみ。「感動してる娘をずっと見ていました うざかったと思うよ〜」「これ以上の幸せはない」とユーモアたっぷりに親心をつづった。
続く21日のブログでは、天候が雨からみぞれに変わる中でのパーク体験を振り返りつつ、「ビッグサンダーマウンテンやスプラッシュマウンテンなど17か所もまわれた」と充実した一日を報告。ポップコーンのモバイルオーダーやパスの活用など工夫しながら楽しんだ様子を明かした。
さらに夜には、当初諦めていた「美女と野獣」のアトラクションに乗ることができ、「やっぱり一番感動した」と興奮気味に振り返った。
また、宿泊したホテルや翌日の様子も紹介。子ども向けの部屋や朝食ビュッフェを満喫し、パークでの思い出を振り返りながら「ダンボを見るたびに家族での幸せなDisneyを思い出せる」とコメント。
その他にも誕生日ステッカーを付けた娘が多くの人から祝福されたエピソードや、「なんでみんなバブ子の名前や誕生日ってことを知ってるんですかね〜？」と不思議がる夫の様子などユーモアあふれる家族のやり取りも明かしている。
最後は「私も初の子連れディズニー がんばりました！次回はシーに行こう」と前向きにつづり、家族でのかけがえのない時間を締めくくった。
これらの投稿にファンから「初ディズニー良いですね」「バブ子ちゃんも可愛い」「素敵」「ディズニーランド楽しく過ごして羨ましい」「ハズバンドさん面白い」 「ハズバンドいろいろな意味で面白い(笑)ヤバい(笑)」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
20日に更新したブログでは、「バブ子の５歳の誕生日の翌週に初めてのDisneyへ」と報告。娘と夫、母のスーミーの“化石軍団”とともに来園したことを明かし、「オープン１時間半前に並び、ダッシュで即！美女と野獣に並んだけど180分待ちおったまげー！！！！」と混雑ぶりに驚きつつも予定を切り替え「プーさんのハニーハント」へ向かったという。
娘は「イッツ・ア・スモールワールド」では歌いながら楽しんでいたといい、「子どもの初Disneyのリアクション いいよねぇ 世界共通だよね」としみじみ。「感動してる娘をずっと見ていました うざかったと思うよ〜」「これ以上の幸せはない」とユーモアたっぷりに親心をつづった。
続く21日のブログでは、天候が雨からみぞれに変わる中でのパーク体験を振り返りつつ、「ビッグサンダーマウンテンやスプラッシュマウンテンなど17か所もまわれた」と充実した一日を報告。ポップコーンのモバイルオーダーやパスの活用など工夫しながら楽しんだ様子を明かした。
さらに夜には、当初諦めていた「美女と野獣」のアトラクションに乗ることができ、「やっぱり一番感動した」と興奮気味に振り返った。
また、宿泊したホテルや翌日の様子も紹介。子ども向けの部屋や朝食ビュッフェを満喫し、パークでの思い出を振り返りながら「ダンボを見るたびに家族での幸せなDisneyを思い出せる」とコメント。
その他にも誕生日ステッカーを付けた娘が多くの人から祝福されたエピソードや、「なんでみんなバブ子の名前や誕生日ってことを知ってるんですかね〜？」と不思議がる夫の様子などユーモアあふれる家族のやり取りも明かしている。
最後は「私も初の子連れディズニー がんばりました！次回はシーに行こう」と前向きにつづり、家族でのかけがえのない時間を締めくくった。
これらの投稿にファンから「初ディズニー良いですね」「バブ子ちゃんも可愛い」「素敵」「ディズニーランド楽しく過ごして羨ましい」「ハズバンドさん面白い」 「ハズバンドいろいろな意味で面白い(笑)ヤバい(笑)」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。