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「自分は向いていないと気づいた」東大博士課程の過酷な現実 パクくんが語る“勉強好き”と“研究者”の決定的違い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程の韓国人留学生パクくんが自身のYouTubeチャンネルで「韓国人が東大博士課程で挫折した理由..」と題した動画を公開した。東京大学の博士課程まで進みながらも、自身が「研究に向いていなかった」と悟るまでの過程と、そこで得た「賢さ」に対する新たな定義について赤裸々に語った。



動画内でパクくんは、かつて「博士まで行けば世の中の全てがわかる」と信じて研究の道を選んだと振り返る。しかし、実際の博士課程は「知識の深さが試されるだけでなく、知らないことの多さに押しつぶされる場所」だったと吐露。分析化学の分野で、海水を一滴すくってその成分を突き詰めるような気の遠くなる作業に従事した経験を語った。具体的なエピソードとして、「ピペットで吸って入れる作業を1000回繰り返す」ような地道な実験の日々を紹介。何週間もかけた実験が些細なミスで台無しになったり、機器の故障でデータが取れなかったりする現実に直面し、「研究とは知ることではなく、耐えることだった」と結論づけた。自身は「新しいことを知るのは好きだが、泥臭い実験には耐えられなかった」とし、研究者としての適性がなかったことを認めた。



また、自身が挫折を感じる一方で、成果が出ずとも黙々と実験を続ける周囲の研究者たちへ「心からの尊敬」を抱くようになったという。パクくんは、大学の特任助教やポスドクといった立場の人々が「年収約400万円前後」という決して高くない待遇や不安定な雇用形態でありながらも、朝から晩まで研究に没頭している事実に言及。彼らの努力の裏には「誰かがやらなきゃ」「自分が見たいサイエンスの世界がある」という純粋な動機があるのだと語った。



動画の最後でパクくんは、自身はプレイヤーとしての研究者を辞め、ビジネスの視点から「研究成果を社会に届ける」役割を担うことを決意したと明かした。優れた研究成果が世に出るまで10年、20年とかかる現状を変えるため、ライフサイエンスや化学専門のコンサルタントとして、研究者と社会の橋渡し役を目指すとしている。