【Viper V4 Pro】 3月25日 発売 価格：26,980円

Razer Japanは、ゲーミングマウス「Viper V4 Pro」を本日3月25日に発売する。価格は26,980円。

Razerの左右対称ゲーミングマウス「Viper」シリーズの最新モデルが遂に登場。前モデルの「Viper V3 Pro」から機械構造と内部設計を最適化することで、ブラックは49g、ホワイトは50gとさらなる軽量化を実現しているほか、センサーやスイッチ、ワイヤレス接続なども全て最新のものに刷新された。

センサーは、新型の「Razer Focus Pro 50K Gen-3」を搭載しており、各動作をPCのタイミングに同期させることで、不要なフレームを排除しレイテンシーを低減する「Frame Sync」に対応。また「DeathAdder V4 Pro」に先行して採用された「オプティカルマウススイッチ Gen-4」と「HyperSpeed Wireless Gen-2」を搭載している。

さらに「Viper V4 Pro」にあわせて、対応するRazerデバイスの主要設定をブラウザから簡単に変更できる「Synapse Web」を発表。DPI感度やポーリングレート、キー割り当てなどパフォーマンスに関する設定を細かく調整できるほか、オンボードプロファイルの更新も可能となっている。

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