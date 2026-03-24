劇場版『メダリスト』2027年公開決定！劇場版ウルトラティザービジュアル＆ウルトラティザーPV公開！

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TVアニメ第1期が2025年に、第2期が2026年1月よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送。原作は「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞しており、さらに2027年に劇場版の公開も決定している話題作『メダリスト』。

TVアニメ『メダリスト』第2期がついに最終話を迎え、興奮冷めやらぬ中最終話の放送にあわせて、劇場版ウルトラティザービジュアルが公開となった。主人公・結束いのり(CV.春瀬なつみ)と、最大のライバル・狼嵜 光(CV.市ノ瀬加那)が対峙する、いのりが王座に挑戦していくことを予感させるビジュアルに仕上がっている。さらに、劇場版ウルトラティザーPVも公開となり、第2期のその後が描かれる劇場版のストーリーに期待が高まる。

劇場版で描かれるいのりとコーチ・司の二人が挑む、「全日本ノービス大会」での次なる戦いに乞うご期待！

●イベント情報

『メダリスト』AnimeJapan2026 スペシャルステージ

2026年3月28日(土)10:45〜11:15

出演者：春瀬なつみ、大塚剛央、市ノ瀬加那、内田雄馬

場所：BLUEステージ

生配信URL：

https://youtube.com/live/r6r78iXT3WQ (YouTube)

https://abema.go.link/jzm7O (ABEMA)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349909574 (ニコニコ)

イベント公式サイト

https://anime-japan.jp

●作品情報

アニメ『メダリスト』

2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット

“NUMAnimation”枠ほかにて放送中

CSテレ朝チャンネル1：1月25日(日)より毎週日曜 夜9時00分〜

BS朝日：1月25日(日)より毎週日曜 夜11時30分〜

配信情報

ディズニープラス スター

YouTubeにて期間限定無料配信

YouTube「TVアニメ『メダリスト』公式チャンネル」

その他、個別課金サイトでも順次配信

＜イントロダクション＞

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、

「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは

名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、

ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。

新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

【キャスト】

結束いのり：春瀬なつみ

明浦路 司：大塚剛央

狼嵜 光：市ノ瀬加那

夜鷹 純：内田雄馬

鴗鳥理凰：小市眞琴

鴗鳥慎一郎：坂 泰斗

八木夕凪：阿部菜摘子

申川りんな：伊藤舞音

炉場愛花：長縄まりあ

牛川四葉：田中美海

離洲くるみ：遠野ひかる

穴熊咲希奈：田中貴子

庭取さな：夏吉ゆうこ

岡崎いるか：山村 響

鯱城理依奈：藍原ことみ

栗尾根茉莉花：茅野愛衣

魚淵 翔：花江夏樹

亜昼美玖：稲垣 好

鴨川洸平：石毛翔弥

白鳥珠那：小野友樹

【スタッフ】

原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：山本靖貴

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏

フィギュアスケート振付：鈴木明子

フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ

3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之

3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀 正太郎

3DCGプロデューサー：飯島 哲

色彩設計： 山上愛子

美術監督：中村葉月

撮影監督：柏木健太郎

編集：長坂智樹

音楽：林ゆうき

音響監督：今泉雄一

音響効果：小山健二

アニメーションプロデューサー：三浦孝純

アニメーション制作：ENGI

音楽

オープニング主題歌

HANA「Cold Night」

好評配信中

https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night_DG

エンディング主題歌

Conton Candy

「Rookies」

好評配信中

https://ContonCandy.lnk.to/Rookies

CD発売中

https://ContonCandy.lnk.to/Rookies_SG

©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

関連リンク

TVアニメ『メダリスト』公式サイト

https://medalist-pr.com/