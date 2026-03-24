俳優の内博貴（39）が22日深夜放送のフジテレビ「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（日曜深夜1・55〜）に出演。小山慶一郎（41）に感謝の言葉を口にする場面があった。

この番組は小山が、ゲストを招いてとにかく“お洒落なキャンプ”を提案する。元グループメンバーである内と番組共演するのは約20年ぶりだという。

番組内でドライブをしていると、内が「NEWSはいろいろありながらも3人でやってるわけやんか。なんかNEWSを守り続けてくれてありがとうな」と小山に感謝の言葉を伝えた。

「何かあったら解散したりすることもよくあるわけやんか。でもNEWSはその選択を選んでないわけやんか。それは3人がずっと守ってくれてると感じる。“ありがとう”と素直に思う」と感謝を伝えた理由も明かした。

小山は「NEWSが見えることで、内の中で気がかかりや引っかかりなどがあったら嫌だと思っていた」と吐露。内は「人によっては“見たくない！”って人もいるだろうけど、僕はそれは思わない」と返答した。

NEWSはあと2年で結成25周年を迎える。内は「僕もアーティストソロ活動も始めたから何かやろうよ！もしそうなったら僕は全力で頑張りたい。それはファンのためにもNEWSのメンバーのためにもね」と誓った。