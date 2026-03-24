『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』空条承太郎（C）荒木飛呂彦＆LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC 製作委員会

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　人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が、自身のXを更新。漫画『ジョジョの奇妙な冒険 Part3 スターダストクルセイダース』のイラストを投稿した。

【画像】原作の雰囲気出てる！ぶくぶ先生が描いた『ジョジョ』承太郎＆花京院イラスト

　定期的にアニメ・漫画・ゲームのイラストを投稿しているが、今回は『ジョジョ』第3部のキャラ・空条承太郎と花京院典明のイラストを公開。漫画風なコマ割りで描かれた一枚になっている。

　これにファンは「ぶくぶさんのジョジョだー！」「承太郎と花京院じゃあないか！ジョジョは個人的に3部が好きな私」「ぶくぶ先生のジョジョ絵めっちゃかわいい好き」「ぶくぶ先生のジョジョかわいいーー！！ちゃんと原作の雰囲気が出てる」「ぶくぶ絵柄でジョジョはあつい」などと反応している。

　『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の人気漫画が原作で、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁を描いた大河作品。「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気を描き、第1部から第9部まで部ごとに主人公が代替わりしていくという、独特の手法で描かれている。

　コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。