有名な漫画家『ジョジョ』第3部イラスト描く 承太郎＆花京院に大反響「原作の雰囲気が出てる」「かわいい！」
人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が、自身のXを更新。漫画『ジョジョの奇妙な冒険 Part3 スターダストクルセイダース』のイラストを投稿した。
【画像】原作の雰囲気出てる！ぶくぶ先生が描いた『ジョジョ』承太郎＆花京院イラスト
定期的にアニメ・漫画・ゲームのイラストを投稿しているが、今回は『ジョジョ』第3部のキャラ・空条承太郎と花京院典明のイラストを公開。漫画風なコマ割りで描かれた一枚になっている。
これにファンは「ぶくぶさんのジョジョだー！」「承太郎と花京院じゃあないか！ジョジョは個人的に3部が好きな私」「ぶくぶ先生のジョジョ絵めっちゃかわいい好き」「ぶくぶ先生のジョジョかわいいーー！！ちゃんと原作の雰囲気が出てる」「ぶくぶ絵柄でジョジョはあつい」などと反応している。
『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の人気漫画が原作で、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁を描いた大河作品。「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気を描き、第1部から第9部まで部ごとに主人公が代替わりしていくという、独特の手法で描かれている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
【画像】原作の雰囲気出てる！ぶくぶ先生が描いた『ジョジョ』承太郎＆花京院イラスト
定期的にアニメ・漫画・ゲームのイラストを投稿しているが、今回は『ジョジョ』第3部のキャラ・空条承太郎と花京院典明のイラストを公開。漫画風なコマ割りで描かれた一枚になっている。
これにファンは「ぶくぶさんのジョジョだー！」「承太郎と花京院じゃあないか！ジョジョは個人的に3部が好きな私」「ぶくぶ先生のジョジョ絵めっちゃかわいい好き」「ぶくぶ先生のジョジョかわいいーー！！ちゃんと原作の雰囲気が出てる」「ぶくぶ絵柄でジョジョはあつい」などと反応している。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
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