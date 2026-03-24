映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の劇中で、ライアン・ゴズリング演じる主人公ライランド・グレースが着用していたニットカーディガンが話題だ。海外では、同じ編み物キットがネットで完売になる注目を集めている。

ゴズリングが着用していたニットカーディガンは、前面と背面にキツネのモチーフが両面対称にあしらわれたクリーム色のカーディガン。袖部分とウエストにはキツネの足跡が水色で配列されており、可愛らしく温もりのあるデザインだ。

このニットウェアは、カナダの伝統的な編み物販売サイトMary Maximによるもの。販売サイトでは「ウルフカーディガン編み物キット（プロジェクト・ヘイル・メアリー版）（Wolf Cardigan Knit Kit (Project Hail Mary Version)）」として89.99ドルでのが確認できる。モチーフがオオカミなのかキツネなのか、どう見るかは自由だろう。「大胆なオオカミのモチーフと伝統的な配色が特徴で、クラシックなアウトドアニットウェアの力強い精神を表現しています。キットには極太毛糸と編み図が含まれています。ファスナーは付属していません。8号と10号の編み針が必要です。中級者向け」。

Mary Maximは国際配送にも対応しているようだが、本商品は本記事執筆時点で在庫切れとなっている。

ちなみに監督のフィル・ロードによれば、このカーディガンはゴズリングのリクエストによるもの。「ライアンはキツネと遭遇した経験があり、だからキツネが描かれたカーディガンを求めたのです」と米にて語られている。

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