4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

本作は、50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）がおくるラブサスペンスコメディー。放送まであと2週間、新情報を一挙解禁！

■第1、2話のゲストは増子敦貴（GENIC）、遠山俊也、工藤遥、石川雷蔵

第1、2話の個性豊かなゲストの情報を解禁！

舞台「千と千尋の神隠し」でハク役を演じ話題になった増子敦貴（GENIC）は、真奈美のマイラブの「チャラ枠」トモ君役。

特撮ドラマ「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」にて早見初美花（ルパンイエロー）役を務め注目を集め、その後も女優として出演作が途切れない工藤遥は、そのトモ君に関係するとある女性・須藤美貴を演じる。

実力派俳優の遠山俊也も、真奈美のマイラブで、「枯れオジ枠」のいっちゃん役で出演。

映画「ブルーロック」の公開も控える注目若手俳優の石川雷蔵は、真奈美に興味を持たれる大学生の茅野康介役で出演する。

今後も、個性豊かな様々なゲストを情報解禁予定！

◆増子敦貴（GENIC）コメント

第1話のゲスト「縣智也（トモ君）」役で出演いたします。

智也くんはチャラ男としての向上心があるマイラブの1人です。記念すべき第1話のマイラブ。

1シーン1シーン全力で臨ませていただきました！

ぜひ、智也くんの行く末を見届けてください！

※縣智也（あがた ともや）…増子敦貴（GENIC）

真奈美のマイラブでチャラ枠。不特定多数の女性と遊んでいる。

◆遠山俊也 コメント

なんちゅうストーリーを考えたんだぁ！とある意味感心しました。

しかしそんなとんでもない主人公の森カンナさんが自然と活き活きとそして「あるある!!」と思わせてくれるように､頼もしく現場に立っておられました。

感謝です､心地よく逝きました。貴方も逝きたくなるかも…ご注意を！

※井口一郎（いぐち いちろう）…遠山俊也

真奈美のマイラブで枯れオジ枠。大学教員で、万年助手。

◆工藤遥 コメント

巻き込まれたり、巻き込んだりと大忙しな展開に台本をめくる手が止まりませんでした。既に結末が気になっております。私が演じた役の運命など、序章にすぎません！

※須藤美貴（すどう みき）…工藤遥

智也の関係者。

◆石川雷蔵 コメント

茅野康介は、本当にどこにでもいるような大学生活を楽しんでいる子なのですが、その康介がどのようにして恋や殺人に関わっていってしまうのか、ぜひご覧ください。

※茅野康介（かやの こうすけ）…石川雷蔵

井口の勤める大学の学生。真奈美に「若者枠」候補として興味を持たれる。

■主題歌は新進気鋭のガールズバンド セブンス・ベガの「魔法がとける前に」に決定！

主題歌はセブンス・ベガ「魔法がとける前に」に決定！何があっても前を向いて進んでいく、真奈美の背中を押すような明るい楽曲がドラマ「多すぎる恋と殺人」をさらに盛り上げる。

主題歌入りPRも解禁！新たな映像も満載のさらに刺激的な予告映像。TVer番組ページ、ドラマ公式X、公式ホームページ、YouTube等で視聴が可能。

URL：https://youtu.be/Myb5aKY3BZw

◆セブンス・ベガ シブヤカンナ（Gt./Vo.） コメント

はじめまして。セブンス・ベガ Gt./Vo.のシブヤカンナです！

この度『多すぎる恋と殺人』の主題歌として『魔法がとける前に』を書き下ろしさせていただきました。ドラマの主題歌を作ることは初めてでしたが、試行錯誤している時間も含めワクワクしながら楽曲制作いたしました！

森カンナさん演じる谷崎真奈美の設定に驚きましたが、脚本を読み進めていくうちにとても女の子らしい主人公だと感じました。

『魔法がとける前に』は、女の子が本当の意味で"強く生きる"とはどういうことなのかを掘り下げてサウンドとメロディを組み合わせて書いた楽曲です。是非自分自身と向き合って聴いていただけたら嬉しいです！

■メインビジュアル解禁！かっこよさと遊び心が融合したビジュアルに注目

メインビジュアルも解禁！森演じる真奈美が、警察手帳を手に、おもちゃの手錠をつけている、かっこよさと遊び心が融合したビジュアルとなっている。

■第1話あらすじ解禁！

公式ホームページ内にて公開！こちらのページにて：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/story/

■イントロダクション

「この遺体、昨日私が寝た人です…」

今度のDEEPは・・・超・刺激的！

谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。

ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。

そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。

真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。

−殺らせない、私がヤりつづけるために−

自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー！

■番組概要

日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

4月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分〜24時54分放送

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

脚本 : 澤田航太

音楽 : 日向萌

演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 小林拓弘

プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）

制作協力 : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/

X : @dramadeep_ntv

Instagram : @dramadeep_ntv

TikTok : @dramadeep_ntv

公式ハッシュタグ : #多すぎる恋と殺人