原点セントルイスで育まれた野球愛

日本での生活を心から楽しんでいます」と笑顔で話すのは、楽天の主砲ルーク・ボイト内野手である。昨年7月に入団すると、合流初日にあいさつ代わりの一発で鮮烈なNPBデビューを飾り、結果的にチーム最多の13本塁打を記録した。「トウホク サイコー！」と流ちょうな日本語で締めるお立ち台が恒例となり、東北のファンに愛される存在となった。今回は、自身のルーツや日本での生活について語った。

ミズーリ州東部に位置するセントルイスで生まれ育ったボイトのルーツは、4歳の頃に始めたTボールにある。Tボールは野球やソフトボールに似た競技で、ピッチャーはおらず、ティースタンドに置いたボールを打つ競技である。そこで自身のポテンシャルに気付き、地元の野球チームで本格的にスキルを磨いた。

幼少期、当時カージナルスに所属し、現在はアスレチックスの選手育成担当特別補佐を務めるマーク・マグワイア氏が、セントルイスのヒーローだった。ボイトもまた、そのプレーに魅了された一人である。

「彼は私のアイドルでした。ポスター、野球ボール、記念品、バット……ありとあらゆるグッズを持っていましたね。マグワイアのバット『ビッグ・スティック』も持っていて、兄弟と一緒に庭でウィッフルボールをしたり、野球場に行ってそれを振り回したりしていました。彼のレベルには到底及びませんが、私のプレースタイルも彼に憧れてつくり上げたものです」

カージナルスファンとして育ったボイトは、2017年に憧れのユニホームに身を包み、足繁く通ったブッシュ・スタジアムでメジャーデビューを果たした。

「本当に最高でしたね。カージナルスのファンとして育って、そのカージナルスでメジャーデビューできたんですから。キャリア通算2本目か3本目のホームランは、本拠地ブッシュ・スタジアムの『ビッグ・マック・ランド（マグワイア氏の愛称にちなんで設けられたレフトスタンドの看板エリア）』に飛び込んだんです。あれは本当に感慨深かったですね。セントルイスは野球が盛んな街なので、私の野球愛が育まれたのは、間違いなくあの街でした」

当時を振り返りながら語ったボイト。マグワイア氏の背中を追いかけてプロを目指した自身の姿と同様に、今度は自身のプレーに憧れ、プロを目指して努力する東北の子どもたちへメッセージを送る。

「私がここまで来ることができたのは、とにかくハードに努力してきたからです。大切なのは、自分を律して打ち込むこと。それは、ただバットを振ったりノックを受けたりすることだけではありません。自分の体のケアや栄養管理、そういったあらゆる面が含まれます。細かな積み重ねが大切なんです」

2020年ア・リーグ本塁打王も直面した日米野球の違い

2020年、新型コロナウイルスの影響で短縮シーズンながらア・リーグ本塁打王に輝いた実績を持つボイトだが、楽天での1年目については「最初は苦戦しましたし、慣れるまでに時間がかかりました」と振り返る。

特に「投手のクイックモーションの速さ」に苦戦したという。「アメリカでは、ピッチャーはランナーの動きをそこまで気にしませんが、日本では盗塁やバント、ヒットエンドランが多いんです」。日米のプレースタイルの違いに戸惑いながらも、それを「新たな気付きになった」とポジティブに捉えている。

「“三振か長打か”という今のメジャーリーグのスタイルに対して、日本は”古き良き野球”に近いと感じますし、それが、野球をより楽しくさせてくれました。アメリカだと、練習も自分のルーティンを個々にこなしますが、日本はチーム全体で動きます。バントやヒットエンドランのように、自分の役割を果たすことが求められるので、チームプレーの側面が間違いなく強いですし、データだけの世界ではないんです。それが“家族”のような一体感を生んでいて、新鮮で心地いいですね。すごく気に入っています」

日本の魅力は野球だけにとどまらない。文化面についても高く評価する。

「野球のレベルも想像以上に高かったですが、文化も素晴らしいし、何よりすごく安全です。家族に対しても、チームが手厚くサポートしてくれて本当に助かっています。日本で経験を積むのは本当に素晴らしいことですし、多くの外国人選手が日本に留まるのも納得ですよ」

シーズン途中加入ながら高い適応力とコミュニケーション能力でチームに溶け込んだ。オフはトレーニングに励みつつ、家族や友人、親戚と過ごす時間を大切にしたという。

「4月には家族が日本に来る予定なんですが、本当に楽しみです。やっぱり、家族が恋しいですから」と語った。家族の支えを受け、万全の状態で来日2年目のシーズンを迎える。（「パ・リーグ インサイト」後藤万結子）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）