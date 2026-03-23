『ちびゴジラの逆襲』新映像公開！ちびバトラ役は水瀬いのり「ボケとツッコミを学びながら」
ショートアニメ『ちびゴジラの逆襲』が、4月以降も新ストーリーが放送されることが決定した。あわせて新予告映像と新ビジュアルが解禁となり、追加キャストとしてお嬢様ちび怪獣・ちびバトラ役を水瀬いのりが担当する。
【動画】ちびバトラ登場！公開された『ちびゴジラ』新映像
予告映像は、テレ東系列の大人気番組「おはスタ」とのコラボで、「おはスタ」で司会を務め、本作にも声優として参加している「スバにぃ」こと木村昴と、ちびゴジラが本作の魅力をハイテンションでお届け。
また新ビジュアルでは、ちびゴジラ率いるちび怪獣たちが父・ゴジラの頭の上で大集合。「ちびだけどでっかい野望」というコピーそのままに、ちびゴジラが「父・ゴジラのような大怪獣になりたい」という大きな野望を胸に突き進む姿が描かれている。
■ちびバトラ
五〜六本木ヒルズからやってきたお嬢様ちび怪獣。ちびモスラと幼馴染で、戦うと結構強い。笑顔が怖く怯えられることが多いが、唯一怖がらなかったちびゴジラのことが気になっている。
■水瀬いのりコメント
新シリーズという吉報と共に作品に仲間入りできることを光栄に思います。とんでもないスピード感でボケ倒すちびゴジラ一行のテンポ感に圧倒されっぱなしです。あらゆるボケとツッコミを学びながらちびバトラとしてもこれまでになかった笑いを生み出せるよう頑張りますので応援よろしくお願いいたします！
【動画】ちびバトラ登場！公開された『ちびゴジラ』新映像
予告映像は、テレ東系列の大人気番組「おはスタ」とのコラボで、「おはスタ」で司会を務め、本作にも声優として参加している「スバにぃ」こと木村昴と、ちびゴジラが本作の魅力をハイテンションでお届け。
■ちびバトラ
五〜六本木ヒルズからやってきたお嬢様ちび怪獣。ちびモスラと幼馴染で、戦うと結構強い。笑顔が怖く怯えられることが多いが、唯一怖がらなかったちびゴジラのことが気になっている。
■水瀬いのりコメント
新シリーズという吉報と共に作品に仲間入りできることを光栄に思います。とんでもないスピード感でボケ倒すちびゴジラ一行のテンポ感に圧倒されっぱなしです。あらゆるボケとツッコミを学びながらちびバトラとしてもこれまでになかった笑いを生み出せるよう頑張りますので応援よろしくお願いいたします！
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