「あなただけではない」はどう英訳する？【北村一真　月曜日の「英借文」】#31

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #31

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】次の和文を英語に訳しましょう。



そういうふうに考えているのはあなただけではないよ。

［解答・解説］



You’re not alone in thinking that way.



「…だけではない」という表現からは、not onlyを思い浮かべる人が多いかもしれません。もちろん、今回の例題はnot onlyに近い形を使って、You’re not the only one who thinks that way.のように表現することも可能です。ただし、関係代名詞節や元々の日本語にないoneという語を補う必要があって、少し複雑に感じますね。こういう場合、S+be動詞+not alone in … (…ing)で「…しているのはSだけではない」という意味を表現できることを知っておくと便利です。11月から日本でも公開されている『プレデター：バッドランド』の予告編には次のようなセリフが出てきます（下のURL、二次元コードで動画を確認できます）。



We might not be alone in this hunt.

「狩りをしているのは私たちだけではないかも」



URL：https://youtu.be/x_8DQKKJsZA?si=DA4QMI_Cby1jJQiC&t=75



助動詞mightが入っているために、might not be aloneという語順になっていますが、本質的には同じことです。なお、この表現はyouを主語にして話し相手に対して使うと、「あなたは孤独ではないですよ」と少し相手に寄り添うようなニュアンスを出せることも押さえておきましょう。

【練習問題】



孤独を感じているのは彼だけではない。

[解答]



He is not alone in feeling lonely.



ポイント：be not aloneを使いつつ、inの後ろは「孤独を感じる」という意味のfeel lonelyを動名詞の形にして用います。もちろん、最後のlonelyの部分をaloneに置き換えることも可能です。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ